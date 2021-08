Muchas manifestaciones de cariño se volcaron en las redes ante el fallecimiento de la docente.

Esta mañana en San Carlos se conoció la triste noticia de la muerte de Stella Maris de Picó, docente de profesión y con una impronta que marcó a quienes compartieron aula con ella y por supuesto a familiares, amigos/as y vecinos de San Carlos.

“Hoy nos toca despedir a nuestra guerrera, luchadora cómo ninguna. ¡Nos enseñó tanto y aprendimos muchísimo! Gracias por ser una madre y quererme tanto, fueron muchos años juntos en usted aprendí todo lo que soy, siempre va a estar en mi corazón y va a ser un ángel para todo el Jardín gracias eternas Stella Maris de Pico La quiero para siempre”, posteo Osiris Guerrero.

Por su parte familiares también tuvieron palabras para destacar a la persona de Stella: “Hoy después de luchar tantas batallas, nos dejas para convertirte en la estrella más bonita del universo. Más allá del dolor que genera todo esto, me siento aliviada porque al fin ya no sentís dolor y descansas en paz. Gracias por todo lo que me diste y enseñaste a mi y a mi hijo. Te amamos siempre, hasta pronto mamita sos mi guerrera favorita”, posteó Vale Picó.

Para quienes deseen ir a despedirla y acompañar a la familia, sus restos serán velados esta tarde en Sala Flores de La Consulta de 15:30 a 17:30. Stella Marís se desempeñó recientemente en el Jardín maternal “Upa La Lá” ubicado en La Consulta como directora de la institución.

Diario NDI también publicó: Dolor en la familia del INTA por el fallecimiento de Soledad Alessandro

Mirá nuestras Noticias en 1 Minuto