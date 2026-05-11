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investigación

San Carlos: delincuentes rompieron la puerta y robaron en una casa de finca

Por el momento no se ha logrado recuperar nada, pero autoridades policiales están trabajando al respecto del caso

En la noche del domingo, personal de la Comisaría 18 registró un nuevo robo dentro del departamento de San Carlos. Hecho que se dio específicamente en la Finca Calabrigo, ubicada sobre la calle La Virgen, cerca de las 22:30.

Según informaron, el propietario se había retirado del lugar y la casa quedó sin nadie que la controlara. En ese momento, personas desconocidas rompieron la puerta y se llevaron algunas cosas de valor, entre lo que se encontraba un televisor Phillips.

Por el momento, la Unidad Investigativa del departamento de San Carlos está haciéndose cargo del hecho junto a la Fiscalía, esperando lograr recuperar los elementos robados en dicha propiedad.

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