Search
Instagram Facebook Twitter
san carlos
Plan Estratégico

San Carlos: decomisaron 140 kilos de carne vacuna en un operativo

El procedimiento fue realizado por la Unidad Especial de Patrullaje, en conjunto con Policía Rural y personal de Bromatología del Municipio.

Continuando con las acciones del Plan Estratégico contra el Abigeato en todo el territorio provincial, la Policía de Mendoza desplegó en las últimas horas operativos en el departamento de San Carlos, que culminaron con el decomiso de aproximadamente 140 kilos de productos cárnicos.

El procedimiento se desarrolló durante un patrullaje preventivo sobre la Ruta Nacional 40, en la localidad de Tres Esquinas.

El operativo fue llevado adelante por la Unidad Especial de Patrullaje de San Carlos, en conjunto con Policía Rural y personal de Bromatología del Municipio. En ese contexto, los efectivos detuvieron la marcha de un vehículo Chevrolet Cruze para realizar un control de rutina.

Al inspeccionar el baúl del rodado, constataron la presencia de dos patas de vacuno. Consultado sobre la procedencia de la carne, el conductor —un hombre de 68 años— manifestó que la transportaba desde un puesto, sin poder aportar datos concretos sobre su origen.

Tras la comunicación con el ayudante fiscal en turno, se dispuso la aprehensión del conductor y el secuestro de aproximadamente 140 kilos de carne vacuna. El hombre fue derivado a la Comisaría 18, donde quedó a disposición de la Justicia

ETIQUETAS:

san carlosoperativoabigeatoCarne vacuna

+ Noticias

Plan Estratégico

San Carlos: decomisaron 140 kilos de carne vacuna en un operativo

Por: Redacción NDI

CIUDAD DE MENDOZA

Punto Federal 2026 llega a Plaza Independencia con una amplia oferta

Por: Violeta Díaz Costa

EFEMÉRIDES

Día Nacional del Hermano: por qué se celebra el 4 de marzo en Argentina

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

La Ciudad inauguró el 5° parador inteligente del Metrotranvía y refuerza la movilidad segura

Por: Violeta Díaz Costa

EDUCACIÓN

La DGE abrió una escuela con orientación en Educación Física

Por: Violeta Díaz Costa

Boletín Oficial

San Carlos: Mendoza pone bajo la lupa el impacto ambiental de la futura Central Térmica Papagayo

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter