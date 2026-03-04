San Carlos: decomisaron 140 kilos de carne vacuna en un operativo

Continuando con las acciones del Plan Estratégico contra el Abigeato en todo el territorio provincial, la Policía de Mendoza desplegó en las últimas horas operativos en el departamento de San Carlos, que culminaron con el decomiso de aproximadamente 140 kilos de productos cárnicos.

El procedimiento se desarrolló durante un patrullaje preventivo sobre la Ruta Nacional 40, en la localidad de Tres Esquinas.

El operativo fue llevado adelante por la Unidad Especial de Patrullaje de San Carlos, en conjunto con Policía Rural y personal de Bromatología del Municipio. En ese contexto, los efectivos detuvieron la marcha de un vehículo Chevrolet Cruze para realizar un control de rutina.

Al inspeccionar el baúl del rodado, constataron la presencia de dos patas de vacuno. Consultado sobre la procedencia de la carne, el conductor —un hombre de 68 años— manifestó que la transportaba desde un puesto, sin poder aportar datos concretos sobre su origen.

Tras la comunicación con el ayudante fiscal en turno, se dispuso la aprehensión del conductor y el secuestro de aproximadamente 140 kilos de carne vacuna. El hombre fue derivado a la Comisaría 18, donde quedó a disposición de la Justicia