San Carlos declaró la emergencia departamental por las intensas lluvias

La Municipalidad de San Carlos declaró la emergencia departamental ante las persistentes lluvias que afectan al Valle de Uco, en el marco de las contingencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. La decisión busca acelerar las intervenciones en calles y caminos, especialmente en los sectores más perjudicados por los anegamientos.

La medida permitirá agilizar los procesos de contratación y garantizar el abastecimiento de insumos necesarios para sostener los operativos de mantenimiento vial, en un escenario marcado por las precipitaciones recurrentes.

Desde la comuna informaron que, a través de la Secretaría de Obras, se intensificaron las tareas de acondicionamiento de calles y espacios públicos. Actualmente, se utilizan aproximadamente 20 toneladas de material por semana para trabajos de bacheo, aunque las intervenciones dependen de las condiciones meteorológicas.

La prioridad está puesta en los barrios que no cuentan con pavimentación, donde la acumulación de agua y el deterioro de las calles generan mayores dificultades para la circulación de los vecinos.

Las medidas que implementará San Carlos durante la emergencia

Además de reforzar los operativos de bacheo, el municipio trabaja en la recuperación de maquinaria vial para ampliar su capacidad de respuesta.

Una de las tareas previstas es la reparación de la motoniveladora municipal, que permitirá retomar los trabajos de perfilado y nivelación de calles de tierra.

Sin embargo, las lluvias también afectan la producción de materiales destinados al mantenimiento vial. Según informaron las autoridades, la ripiera municipal funciona actualmente al 50% de su capacidad operativa debido al anegamiento del terreno.

Esta situación limita la disponibilidad de material para las reparaciones, por lo que se busca optimizar el funcionamiento de las instalaciones y garantizar la continuidad de los trabajos.

En paralelo, la Municipalidad de San Carlos estableció mecanismos de coordinación con Vialidad Provincial para atender rutas y caminos rurales que no pertenecen a la jurisdicción municipal.

El Valle de Uco, bajo el impacto de las lluvias

La declaración de emergencia en San Carlos se produce en un contexto de preocupación por las consecuencias de las precipitaciones y los pronósticos climáticos para los próximos meses.

El fenómeno de El Niño mantiene en alerta a distintos municipios mendocinos, que comenzaron a implementar medidas preventivas y operativas para enfrentar posibles inundaciones, anegamientos y daños en la infraestructura.

En el caso de San Carlos, el principal desafío inmediato es recuperar la transitabilidad de los caminos y atender los barrios más afectados, especialmente aquellos donde las calles de tierra presentan mayores dificultades.

Desde la comuna aseguraron que mantendrán disponibles los recursos técnicos y humanos para responder a las contingencias climáticas y sostener las tareas de mantenimiento mientras persistan las lluvias.