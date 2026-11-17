Con el objetivo de frenar la formación de microbasurales, las quemas no autorizadas y la contaminación en espacios públicos y cauces de agua, el Concejo Deliberante de San Carlos sancionó la ordenanza 2099 (Expediente HCD-154-2026).

La normativa establece un nuevo marco integral de control en todo el departamento, crea la Policía Ambiental Municipal y formaliza la adhesión del municipio a la Ley Provincial N° 9.737, que actualiza el régimen de multas para quienes arrojen basura en la vía pública.

Un cuerpo especializado de control y prevención

La nueva Policía Ambiental estará integrada por personal de planta municipal debidamente capacitado y equipado con movilidad y tecnología de registro fotográfico, audiovisual y georreferenciación para reunir pruebas.

Entre sus principales atribuciones se encuentran:

Fiscalización y labrado de actas: realizar inspecciones, controles y notificaciones ante el incumplimiento de las normas ambientales, tanto a vecinos particulares como a comercios, industrias y grandes generadores de residuos.

Vigilancia de puntos críticos: prevenir y erradicar basurales a cielo abierto, detectar quemas clandestinas y controlar el arrojo de desechos en acequias, canales, terrenos baldíos y espacios verdes.

Articulación interinstitucional: trabajar en conjunto con fuerzas de seguridad, el COINCE, organizaciones civiles y autoridades provinciales o nacionales cuando la gravedad del hecho exceda la competencia municipal.

Denuncias ciudadanas y educación

La ordenanza apuesta fuerte por la participación de los vecinos para la detección temprana de delitos y faltas ambientales. Para ello, el Ejecutivo municipal deberá habilitar canales de denuncia digitales, telefónicos y presenciales, contemplando incluso la posibilidad de realizar presentaciones anónimas cuando existan razones que puedan poner en riesgo al denunciante.

De forma paralela, la normativa instruye la creación de un Programa Municipal de Educación y Concientización Ambiental articulado con escuelas, clubes e instituciones locales para promover la separación en origen, el reciclado, el cuidado del agua y la prevención de ruidos molestos.

Esquema de multas y responsabilidad solidaria

El texto aprobado fija un estricto régimen sancionatorio que se dividirá en dos vías: la Administrativa Municipal (vinculada al padrón de tasas o comercio del infractor) y la Contravencional (con intervención de la Justicia de Paz Letrada y Contravencional de San Carlos para casos de flagrancia o personas sin vínculo tributario directo).

Las sanciones económicas se calcularán en Unidades Tributarias Municipales (UTM) con actualización automática según la Ordenanza Tarifaria vigente, dividiéndose según la gravedad del hecho:

Tipo de infracción Conductas contempladas (ejemplos) Escala de multa (UTM) Leves Incumplimientos menores en la gestión o disposición de residuos sin daño ambiental significativo. 10.000 a 20.000 UTM Graves Arrojar basura en sitios no autorizados, formar microbasurales, obstaculizar inspecciones o incumplir normas de grandes generadores. 20.001 a 40.000 UTM Gravísimas Crear basurales a cielo abierto, arrojar residuos en canales o acequias, realizar quemas incontroladas o reincidir en faltas graves. 40.001 a 60.000 UTM

Un punto clave de la ordenanza es la responsabilidad solidaria: si al momento de la inspección no se logra identificar al autor material del hecho, el acta se fijará en el inmueble y la sanción recaerá directamente sobre el titular registral o responsable fiscal de la propiedad o comercio.

Además del pago de la multa, que podrá triplicarse en caso de reincidencia, el infractor estará obligado a limpiar y recomponer el sitio afectado. Si no lo hace, el municipio ejecutará las tareas con cargo económico al responsable, pudiendo llegar también al decomiso de elementos o a la clausura preventiva o definitiva de establecimientos comerciales.

Finalmente, para garantizar la transparencia de la gestión, la autoridad de aplicación deberá llevar un Registro Municipal de Infracciones y Denuncias Ambientales y elevar un informe anual detallado al Concejo Deliberante con los resultados de las actuaciones realizadas.