El acceso al lugar sigue mostrándose restringido, mientras muchas personas reclaman por poder seguir transitando libremente al lugar.

El tema viene manifestándose entre vecinos y vecinas del departamento desde hace unas semanas, el malestar deviene de que cada vez es más restrictivo el acceso al lugar. El último inconveniente relacionado con esta situación -se conoció esta mañana en medios del departamento- y la padeció una familia sancarlina; que quedó varada en el lugar durante un tiempo.

Por el mes de junio habíamos rescatado una serie de manifestaciones de la comunidad: “Hoy ese lugar está cerrado con candado, no sabemos que paso con el convenio que había con el supuesto dueño del lugar. Nadie puede entrar si no es pagando una excursión (medio estúpido que hemos ido a ese lugar toda la vida y hoy tengamos que pagar a un guía), nadie puede disfrutar de ese paraíso”, expresó un vecino en redes sociales al no tener acceso al lugar.

Recientemente, un conocido letrado y ex funcionario de la comuna local, expresó abiertamente en sus redes sociales: “Intendente de San Carlos: que las Huayquerías vuelvan a ser ese lugar visitado por nuestros padres y abuelos, cuenten la verdad del famoso contrato que incumplió el municipio y se tapó todo. #despiertasancarlos #bastadekioscos gracias por compartir y viralizar la verdad”, expresó.

En relación a esto, la comuna y la familia propietaria del lugar reconocer la existencia de un acuerdo: la comuna dice que ‘existen dificultades -por parte de los propietarios- para renovar aquel contrato por prestación turística’, mientras que la familia apoderada afirma que ‘la comuna incumplió con mejoras de seguridad que salvaguardaran a visitantes’, y que por tal motivo, el acuerdo no se renovó.

Cuando el Estado “levanta alambrado”

Otro de los pedidos sobre lugares del departamento, es la aventura de llegar hasta la Laguna Del Diamante, si bien es una reserva natural y uno de los espacios más bellos y que requiere mayor cuidado; la posibilidad de entrar a la zona no es posible, sino a través de una empresa (servicio tercerizado) que posibilite la llegada. Aunque en algún momento existió, hoy desde la comuna no se presta ningún servicio que fomente la vista de personas hasta allí; por lo tanto existen condicionamientos -tácitos e implícitos- para no llegar.

Quienes durante años han realizado viajes hasta el lugar, sostienen que se puede arribar, pero ninguno de estos prestadores particulares puede garantizar el acceso al lugar, parece ser que la Laguna es un espacio preservado por demás a la llegada de personas; a no ser que se forme parte de una excursión a través de una empresa, (situación similar a la que hoy presenta Huayquerías).

Esta inacción o «quietud» del Estado se presenta en otros espacios de Valle de Uco, sin ir más lejos, sectores de la montaña “baja” de la zona del Manzano Histórico en Tunuyán, tiene espacios donde los alambrados evidentemente han avanzado en los últimos meses. La intervención de lo privado parece tener prioridad mientras el Estado no acciona.

Los recienten intentos de proyectar emprendimientos inmobiliarios y comerciales (tercerizados) en este mismo lugar, son una clara muestra de hasta dónde puede avanzar la mano del hombre en pos de la generación de ganancias, pero a perdida de zonas abiertas (en espacios de reservas naturales) con recursos incluidos como el agua y la tierra. Debates que hoy están marcando la agenda del mundo.

