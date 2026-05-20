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CEOM San Carlos
trabajo conjunto

San Carlos conformó el Centro de Operaciones de Emergencia para combatir las contingencias invernales

La Municipalidad de San Carlos continúa fortaleciendo el trabajo conjunto entre instituciones para brindar mayor prevención, organización y acompañamiento a toda la comunidad.

La Municipalidad de San Carlos llevó adelante una reunión de trabajo para avanzar en la conformación del Centro de Operaciones de Emergencia (COEM), un espacio destinado a coordinar acciones preventivas y de respuesta ante contingencias propias de la temporada invernal.

El encuentro estuvo encabezado por el coordinador de Seguridad Ciudadana, Leonardo Martínez, quien destacó la importancia de trabajar de manera conjunta y organizada ante situaciones climáticas complejas.

El nuevo COEM permitirá trabajar de manera articulada frente a situaciones climáticas complejas, teniendo en cuenta las características geográficas del departamento y las condiciones que suelen presentarse durante el invierno, como intensas nevadas, bajas temperaturas y complicaciones en rutas y caminos.

En este marco, participaron distintas instituciones y fuerzas vinculadas a la seguridad y la asistencia, entre ellas Policía, Gendarmería, Bomberos, Vialidad Nacional y Provincial, radioaficionados, agencia nacional de Seguridad Vial, junto a áreas municipales, con el objetivo de fortalecer la coordinación y optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias.

La creación de este centro permitirá trabajar de una manera más preventiva, priorizando la seguridad de los vecinos y acompañando a las comunidades más alejadas del departamento, donde las distancias y las condiciones climáticas requieren una planificación especial.

Además, remarcaron que el COEM estará integrado por personas con experiencia y capacidad técnica para actuar ante distintas contingencias, buscando reducir riesgos y disminuir los índices de siniestralidad durante la temporada invernal.

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