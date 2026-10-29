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San Carlos: confirmaron cuándo comenzarán las obras en el Loteo Moreno

La Municipalidad de San Carlos informó que trabaja junto a Aysam en el acopio de materiales y detalló las tareas que realizará para completar la obra. Ya hay fecha definida para el comienzo de los trabajos.

San Carlos anunció cuándo comenzarían las obras en el Loteo Moreno. Según informó la Secretaría de Obras del municipio, la comuna trabaja junto a Aysam en el acopio de los materiales que serán utilizados en el barrio, y avanza con distintas gestiones necesarias para poner en marcha los trabajos

En ese marco, este jueves se confirmó que las obras comenzarán en quince días. Desde la comuna señalaron que se convocó al ingeniero Gustavo Poletto como representante técnico de la obra. El profesional fue designado por las cooperativas, mientras que el Municipio se hizo cargo del costo de sus honorarios.

Además, se encuentra en proceso la renovación del plan de seguridad e higiene solicitado por Aysam. En paralelo, ya se realizó el pedido de suministro eléctrico para dotar de energía al tablero de la electrobomba.

La Municipalidad también confirmó que aportará una retroexcavadora, arena y mano de obra para completar la obra. En ese sentido, explicó que parte de los trámites administrativos no podían iniciarse hasta contar con la aprobación de los materiales por parte de AYSAM.

El reembolso a las cooperativas

Otro de los puntos informados por el Municipio está relacionado con el dinero destinado a la terminación de la obra. Según indicaron, se está evaluando de qué manera se realizará el reembolso.

Al respecto, señalaron que conocen la situación de las distintas cooperativas y que algunas realizaron los trabajos “en tiempo y forma”, mientras que otras todavía no lo hicieron. En ese aspecto, cabe resaltar que, por el momento, no se dieron mayores precisiones sobre los mecanismos ni los plazos previstos para dicha devolución.

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