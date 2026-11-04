San Carlos celebra 254 años de historia: el camino del departamento más antiguo de Mendoza

San Carlos celebra este 4 de noviembre un nuevo aniversario de su historia como parte del Valle de Uco. La fecha reúne dos conmemoraciones para la comunidad: el aniversario departamental y el día de su santo patrono, San Carlos Borromeo, cuya festividad religiosa se recuerda cada año. El municipio confirmó que se celebrará el 254.º aniversario y dispuso asueto administrativo para esta jornada.

Los orígenes históricos del departamento se remontan a 1575, cuando el capitán español Domingo Sánchez Chaparro recibió mediante una Merced Real las tierras que los pueblos originarios conocían como Caseopot. Décadas más tarde, en 1770, se construyó el Fuerte de San Carlos, considerado el primero de Mendoza, para defender la región. Alrededor de ese asentamiento creció la población y el 3 de octubre de 1772 se fundó la Villa de San Carlos. Con el paso del tiempo, el territorio se dividió y dio origen a los otros dos departamentos del Valle de Uco: Tunuyán y Tupungato.

La Consulta. Vista de las calles San Martín y Ricardo Bustos. Año 1920. Cc: Mendoza Antigua.

La celebración de este miércoles tendrá como actividad central una peregrinación en honor a San Carlos Borromeo, con salida desde la intersección de Bernardo Quiroga e Independencia, en la Villa Cabecera. Los festejos comenzaron el domingo 1 de noviembre con la Bendición de los Frutos en La Consulta y continuaron con una misa en el Cementerio Municipal y la tradicional Serenata a San Carlos, realizada el martes por la noche.

La agenda continuará durante las próximas jornadas con propuestas para vecinos y visitantes. El viernes 6 se realizará la Fiesta Departamental de la Vendimia 2027, titulada Legado de Luz y Vendimia, en el Teatro Municipal Neyú Mapú. El sábado 7 y domingo 8 tendrá lugar la Fiesta Provincial de la Tradición, con artistas locales, paseo de artesanos y food trucks; entre los espectáculos principales estarán Karina, La Princesita, y el Chaqueño Palavecino. El domingo también se realizará el desfile cívico, militar y policial por calle Independencia. La programación se extenderá hasta el 15 de noviembre, con una peña en el Museo Histórico Fuerte San Carlos, el Parlamento Sanmartiniano y la tradicional Cabalgata a los Claveles, entre otras actividades.