San Carlos, Capital del Árbol y la Tradición: la historia detrás sus distinciones

San Carlos lleva con orgullo los títulos de Capital Provincial del Árbol y Capital Provincial de la Tradición, dos reconocimientos que tienen su origen en una misma declaración oficial. El 3 de noviembre de 1987, mediante el Decreto 4076, el Gobierno de Mendoza distinguió al departamento por su compromiso con la preservación de las tradiciones y el cuidado del patrimonio natural. La medida estableció como propósito preservar y estimular las costumbres populares, así como reconocer la importancia del arbolado para la comunidad.

La distinción vinculada a la tradición tiene, además, un antecedente popular. El 10 de noviembre de 1973, Antonio Rubo Arenas, conocido como el Gaucho Arenas, impulsó la declaración simbólica de San Carlos como Capital de la Tradición. Para hacerlo, organizó una caravana de diligencias y jinetes a caballo que partió desde la Ciudad de Mendoza hacia la Villa de San Carlos, donde fueron recibidos con una celebración criolla y espectáculos artísticos. Años después, ese reconocimiento obtuvo carácter oficial.

Por su parte, el título de Capital Provincial del Árbol reconoce la importancia del patrimonio forestal y la necesidad de protegerlo. En una provincia de clima árido como Mendoza, los árboles cumplen funciones fundamentales: brindan sombra, contribuyen a regular la temperatura, protegen los cultivos mediante cortinas forestales y forman parte del paisaje y la identidad de sus comunidades. San Carlos continúa promoviendo ese legado mediante acciones de forestación y conservación; en 2026, por ejemplo, presentó su primer Censo Forestal Digital y Georreferenciado para conocer el estado y la ubicación de los ejemplares del departamento.

De esta manera, los dos reconocimientos representan aspectos fundamentales de la identidad sancarlina: la preservación de sus raíces culturales y el compromiso con el cuidado de la naturaleza. Ambas distinciones siguen presentes en las celebraciones, las políticas ambientales y las actividades comunitarias que buscan transmitir ese patrimonio a las nuevas generaciones.