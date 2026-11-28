El servicio de salud para recién nacidos en San Carlos suma un “refuerzo”: un equipo utilizado para realizar estudios auditivos a será reparado, según confirmaron fuentes oficiales. Se trata de un otoemisor acústico, un dispositivo que permite evaluar la respuesta del oído interno y detectar posibles dificultades auditivas durante los primeros días de vida. La reparación de su sonda se realizará con un subsidio de $7.500.000 que recibirá el Rotary Club de La Consulta.

Los fondos fueron aportados por la municipalidad de San Carlos y entregados por el intendente Alejandro Morillas, junto al secretario de Hacienda, Jonathan Uyarte.

De acuerdo a lo comunicado por el municipio, el subsidio está destinado específicamente a recuperar la sonda del aparato, cuya reparación permitirá continuar realizando este tipo de controles en el departamento.

“La recuperación de este aparato significa una mejora en la atención y servicios de salud en nuestro departamento, ya que permitirá continuar realizando estos controles esenciales en las primeras infancias“, señalaron desde la comuna sancarlina.

Los estudios de otoemisión acústica son una herramienta para identificar de manera temprana posibles dificultades auditivas. Su realización durante los primeros días de vida permite detectar alteraciones y avanzar con las evaluaciones correspondientes.