San Carlos busca quedarse con el Hipódromo de Mendoza

El futuro del Hipódromo de Mendoza podría tener como destino el Valle de Uco. Al menos esa es la intención del intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, quien confirmó que el departamento se postuló para albergar el nuevo lugar donde se desarrollarán las actividades hípicas. Las afirmaciones del jefe comunal llegan luego de que el municipio de Godoy Cruz confirmara la urbanización del terreno en donde actualmente funciona el hipódromo.

Morillas aseguró que la propuesta ya fue planteada tanto al Gobierno provincial como al intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, y destacó que San Carlos dispone de un terreno de aproximadamente 100 hectáreas en la zona de Paso de las Carretas.

“San Carlos tiene un predio en Paso de las Carretas, de unas 100 hectáreas, con pozo de agua y con todo lo necesario para un emprendimiento de esas características“, afirmó Morillas en una entrevista con MDZ Radio. En esa línea, el jefe comunal agregó que al departamento “le encantaría poder desarrollar ahí el hipódromo“.

Por qué San Carlos busca albergar el hipódromo

Entre los argumentos que expuso, el intendente señaló que la ubicación permitiría integrar el norte y el sur de Mendoza y sostuvo que el proyecto representaría una oportunidad para generar empleo en el departamento.

Además, aseguró que el predio propuesto no ocasionaría inconvenientes para los vecinos, ya que se encuentra alejado de los principales centros urbanos.

Morillas también destacó que San Carlos avanza en el desarrollo de un Lugar Apto Denunciado (LAD), una infraestructura que en el futuro podría convertirse en un aeródromo.

La decisión final dependerá de Provincia

El planteo de San Carlos surgió luego de que el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, confirmara que el predio donde funciona actualmente el Hipódromo de Mendoza será urbanizado.

En ese marco, pese a los deseos de San Carlos, Morillas aclaró que la definición no dependerá del municipio: “Dependerá de Juegos y Casinos“, afirmó, aunque aseguró que desde la comuna que administra ya se encuentran “avanzando en el tema” para intentar que el proyecto finalmente se concrete en el Valle de Uco.