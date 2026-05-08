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San Carlos brindará asesoramiento gratuito a los vecinos sobre compras de lotes

Desde la Dirección de Catastro recomiendan consultar antes de adquirir un lote para evitar problemas legales o terrenos sin servicios.

La Municipalidad de San Carlos comenzó a brindar ayudas a los vecinos por la importancia de informarse y asesorarse correctamente antes de realizar la compra de un lote, con el objetivo de evitar estafas, irregularidades o terrenos que no cuenten con los servicios correspondientes.

Desde la Dirección de Catastro se brindará asesoramiento gratuito, confiable y seguro para todas aquellas personas que estén por concretar una operación inmobiliaria dentro del departamento.

Por ello, se recomienda acercarse previamente a las oficinas correspondientes para verificar la situación del terreno, su estado legal y la disponibilidad de servicios, evitando así inconvenientes futuros.

La Municipalidad continua trabajando para acompañar y proteger a los vecinos, promoviendo operaciones transparentes y brindando herramientas que permitan tomar decisiones seguras y responsables.

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