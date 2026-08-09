Search
Instagram Facebook Twitter
bomberos incendio
control

San Carlos: Bomberos Voluntarios sofocaron un incendio en un campo inculto

Desconocidos incendiaron un campo inculto en el departamento y el fuego se extendió por un terreno cercano a una hectárea

Durante la jornada del sábado, personal del CEO Valle de Uco dio alerta sobre un incendio activo en la zona del callejón La Florida en el Chacay, departamento de San Carlos. Emergencia en la que actuaron Bomberos Voluntarios de esta localidad.

Según informaron, este hecho se dio cerca de las 15:30 y efectivos del cuerpo de bomberos se trasladaron rápidamente al lugar, donde encontraron una hectárea siendo afectada por el fuego. El mismo logró ser sofocado tras la ejecución de las tareas de control y extinción.

A pesar de las consecuencias en el hecho, el equipo de emergencia trabajó en el sector para evitar la propagación del fuego hacia zonas cercanas. Esto se llevó a cabo con el móvil 4 del cuartel de voluntarios de San Carlos.

ETIQUETAS:

san carlosincendiobomberos voluntarios

+ Noticias

control

San Carlos: Bomberos Voluntarios sofocaron un incendio en un campo inculto

Por: Redacción NDI

A casi un mes del cierre

Pese a los avances, el Paso Cristo Redentor sigue cerrado: qué falta para reabrirlo

Por: Redacción NDI

Primera Nacional

Godoy Cruz busca hacerse fuerte en el Gambarte ante Chaco For Ever y meterse de lleno en la pelea

Por: Redacción NDI

Recomendaciones

Tras la apertura de la ruta 7, qué tener en cuenta para ir a la montaña y disfrutar de la nieve

Por: Redacción NDI

Legislatura

Tránsito: de qué se trata el proyecto para endurecer los narcotest

Por: Belén García

22 años después

La sombra que persigue a un exintendente y el expediente que Tunuyán no logra cerrar

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter