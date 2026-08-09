San Carlos: Bomberos Voluntarios sofocaron un incendio en un campo inculto

Durante la jornada del sábado, personal del CEO Valle de Uco dio alerta sobre un incendio activo en la zona del callejón La Florida en el Chacay, departamento de San Carlos. Emergencia en la que actuaron Bomberos Voluntarios de esta localidad.

Según informaron, este hecho se dio cerca de las 15:30 y efectivos del cuerpo de bomberos se trasladaron rápidamente al lugar, donde encontraron una hectárea siendo afectada por el fuego. El mismo logró ser sofocado tras la ejecución de las tareas de control y extinción.

A pesar de las consecuencias en el hecho, el equipo de emergencia trabajó en el sector para evitar la propagación del fuego hacia zonas cercanas. Esto se llevó a cabo con el móvil 4 del cuartel de voluntarios de San Carlos.