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San Carlos: Bomberos Voluntarios ayudaron a una familia con una mascota en una situación riesgosa

Un caso muy llamativo tuvo lugar en un distrito del departamento de San Carlos y terminó en la intervención de los bomberos.

Durante el pasado sábado, cerca de las 19:30, personal del cuerpo de Bomberos Voluntarios del departamento de San Carlos llevaron a cabo un procedimiento fuera de funciones en la calle 25 de mayo del distrito de Eugenio Bustos.

Y es que, un llamado ingresó al 911 por parte de una familia solicitando ayuda porque había un felino que estaba teniendo problemas para parir. Ante esto, efectivos de los bomberos se trasladaron al lugar para dar apoyo.

Los presentes realizaron las labores correspondientes, ayudando a que el animal tuviera un parto normal, siendo algo que terminó con un resultado positivo afortunadamente.

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