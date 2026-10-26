San Carlos asistió a cientos de familias durante las intensas lluvias del fin de semana

Durante el fin de semana, gran parte de la provincia se vio envuelta en una serie de intensas lluvias, situación que terminó por afectar a distintos departamentos y muchas familias. Algo que se vio en el Valle de Uco y que generó la respuesta de los municipios.

Como lo fue en el caso de la Municipalidad de San Carlos, quienes pese a las tormentas continuaron con los trabajos de mantenimiento y reparación en las zonas más afectadas del departamento. Brindando asistencia a más de 600 familias locales.

Entre las distintas tareas, personal municipal realizó tareas de bacheo en distintos distritos, buscando mejorar las condiciones de circulación que fueron deterioradas con las constantes lluvias. Algo que también se buscaría hacer en aquellos barrios que aún no cuentan con pavimento.

Desde el municipio enviaron un mensaje a los vecinos: “Ante la continuidad de las condiciones climáticas adversas y el estado de algunas arterias, se solicita a los conductores circular con suma precaución, respetar las indicaciones y tener paciencia al transitar por las zonas donde se realizan tareas de reparación”.

“El Municipio atraviesa el temporal denominado “Súper Niño” con guardias permanentes de las áreas de Acción Social, Obras, Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana, con el compromiso de los trabajadores municipales que permanecen en las calles, de día y de noche, para atender las necesidades de la comunidad”, sumaron desde San Carlos.