San Carlos anunció la fecha oficial de su Fiesta de la Vendimia

El departamento de San Carlos se prepara para vivir una noche mágica que conjuga cultura, tradición y la esencia de la vid. El próximo 14 de noviembre, el Teatro Neyú Mapú será el epicentro de la celebración “Historia con alma de Tradición y Vendimia 2025/26”.

Este evento promete ser una experiencia inolvidable que rinde homenaje a las raíces del departamento y a la importancia de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Los asistentes podrán disfrutar de una jornada que combina la música folklórica, la cultura del vino y la identidad local, en un evento que prometo ser inolvidable. La apertura de puertas en el Teatro Neyú Mapú será a las 19:00hs, donde se espera un acto artístico central que recorrerá la historia, la cultura y la vida de San Carlos.

La celebración continuará a las 22:00 hs con la gran Fiesta de la Vendimia, que contará con la presentación de grandes artistas locales, prometiendo una noche de alegría, baile y mucho color al ritmo de la música.