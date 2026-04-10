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San Carlos abrió la Escuela Municipal de Running para adolescentes

La Municipalidad de San Carlos continúa ampliando su oferta deportiva con propuestas accesibles para toda la comunidad

La Municipalidad de San Carlos, a través de la Dirección de Deportes, presenta una nueva iniciativa destinada a promover la actividad física y los hábitos saludables entre los jóvenes: la Escuela Municipal de Running.

La propuesta está dirigida a chicos y chicas de entre 12 y 17 años, y es totalmente gratuita, abierta tanto para el público femenino como masculino. El objetivo es generar un espacio inclusivo donde puedan desarrollarse corredores de diferentes perfiles, desde quienes se inclinan por la velocidad hasta aquellos que prefieren pruebas de resistencia o fondo.

Las clases se llevarán a cabo en la pista del Polideportivo de San Carlos, los días martes y jueves de 17:00 a 18:30 horas, brindando un entorno adecuado y seguro para el entrenamiento.

Desde el área de Deportes destacaron que esta escuela busca no solo formar deportistas, sino también fomentar valores como la constancia, el compañerismo y el compromiso. Además, se apunta a acompañar el crecimiento de cada participante según sus capacidades e intereses dentro del running.

Como requisito, los interesados deberán presentar apto médico al momento de la inscripción.

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