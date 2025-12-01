Search
MEDIDAS PREVENTIVAS

San Carlos: 22 detenidos en operativos policiales

Durante las maniobras, se identificó a 456 personas y revisaron 104 vehículos, de los cuales 3 fueron secuestrados.

La Policía de Mendoza, en coordinación con la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y personal de las Comisarías 18 y 41, llevó a cabo un operativo preventivo en el departamento de San Carlos, del cual resultaron detenidas 22 personas.

El despliegue abarcó diversos puntos del departamento, y se realizó tanto a pie como en móviles. Durante el operativo se utilizó tecnología biométrica para verificar antecedentes y documentación.

En total se controlaron 456 personas, de las cuales 22 fueron detenidas; además, revisaron 104 vehículos -incluyendo autos, motos y colectivos-, de los cuales 3 fueron secuestrados. También se labraron 5 actas de infracción vial por diversas faltas.

