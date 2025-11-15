Search
SEGURIDAD

San Carlos: 17 detenidos en un nuevo operativo policial

Además, se realizó un procedimiento similar en Guaymallén. Las intervenciones incluyeron patrullajes a pie, controles fijos y verificación biométrica.

La Policía de Mendoza realizó un operativo de alto impacto en el departamento de San Carlos, cuyo despliegue combinó presencia policial en las calles, puestos de control fijos, patrullajes a pie y tareas de inteligencia. Este tipo de intervenciones -que se realizan desde fines de abril- buscan reforzar la prevención del delito. Además, en Guaymallén tuvo lugar otro procedimiento similar.

Según detallaron fuentes policiales, entre ambos operativos se identificaron 960 personas y se controlaron 292 vehículos, entre autos, motos y colectivos. Además, 29 personas fueron aprehendidas durante las acciones.

En lo que respecta al despliegue realizado en San Carlos, cabe destacar que se identificó a más de 470 personas y se inspeccionaron 76 vehículos. Como resultado, fueron aprehendidas 17 individuos y se retuvieron 13 actas viales. El operativo combinó patrullajes a pie, controles fijos e identificación biométrica, bajo la coordinación de la Unidad Especial de San Carlos y con el apoyo de las comisarías 41 y 18.

12 aprehendidos en Guaymallén

En paralelo, en el distrito de Dorrego se identificaron a 490 personas, de las cuales 12 fueron aprehendidas. Los efectivos también controlaron 216 vehículos, entre autos, motos y colectivos.

Los puestos de control se distribuyeron estratégicamente en distintas intersecciones del distrito, combinando patrullajes a pie con tecnología biométrica para la verificación de identidades y antecedentes.

