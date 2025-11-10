San Carlos: 15 personas detenidas en un operativo policial de alto impacto

La Policía de Mendoza realizó un nuevo operativo de alto impacto en el departamento de San Carlos, cuyo despliegue combinó patrullajes a pie, controles fijos e identificación biométrica. El objetivo del procedimiento fue reforzar la presencia policial y brindar una respuesta más efectiva ante el delito.

De acuerdo a la información oficial, el operativo contó con el trabajo coordinado de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) y de las comisarías 41 y 18. Durante el despliegue se verificó la documentación y antecedentes de 430 ciudadanos, de los cuales 15 fueron aprehendidos. Además, se inspeccionaron 78 vehículos, entre autos, motos y colectivos, y se labraron 20 actas viales por distintas infracciones.

El operativo incluyó también la retención de tres motocicletas por irregularidades. En calle Tucumán, personal de la UEP halló una moto escondida bajo un montículo de pasto. El rodado tenía el motor limado y suprimido número identificatorio, y junto a él se encontraron dos cascos. Todo fue trasladado a la sede policial.

Por otra parte, en calle Giraldi, los uniformados observaron a un grupo de motociclistas realizando maniobras peligrosas. Uno de ellos, un joven de 20 años, intentó escapar, pero fue interceptado conduciendo una Corven Energy 110cc roja sin dominio. El joven fue trasladado a la Comisaría 41°.

Finalmente, sobre calle Julio Balmaceda, la UEP detuvo la marcha de una Zanella 110cc sin chapa patente, sin seguro obligatorio y con faltante de espejo retrovisor, conducida por un joven de 24 años. Ante esta situación, el rodado fue secuestrado.