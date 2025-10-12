Samay Huasi: el hotel que pasó del incendio al renacer turístico en el corazón del Valle de Uco

El Hotel Samay Huasi, “Casa de Descanso” en quechua, era un símbolo de esplendor en el Valle de Uco, más precisamente en el paraje Manzano Histórico, Tunuyán. Inaugurado principios de los años noventa, ofrecía una hotelería de lujo en la montaña, con vistas sobre la cordillera, espacios para el descanso, gastronomía, naturaleza.

El 7 de junio de 2003, un incendio devastador –culpado a una combinación de chimenea obstruida, mala mantención y una caldera con gasoil bajo la estructura– consumió casi por completo el edificio. Solo sobrevivieron secciones externas como la piscina, la cancha de paddle y las cocheras.



Tras largos años de abandono, el Estado provincial adquirió el predio por remate judicial en 2004, y en 2005 el inmueble fue transferido al Ministerio de Turismo y Cultura mediante la Ley Nº 7453, comprometiéndose a licitarlo para explotación turística, siempre cuidando su carácter patrimonial.

Desde 2021, ese proyecto empieza a tomar forma: el Gobierno de Mendoza está ultimando los detalles para el llamado a concesión de las dos hectáreas del predio. La idea es atraer inversores privados que propongan modelos sostenibles, de turismo activo, gastronomía, alojamiento, con respeto al entorno natural.



Tunuyán, parte vital del Valle de Uco, ha crecido como destino no solo vinícola, sino también de naturaleza y paisaje, con turistas nacionales y extranjeros que buscan experiencias más integrales: bodegas, trekking, aventura, vistas cordilleranas.

El ex hotel Samay Huasi, ubicado sobre la Ruta Provincial 94 en la reserva natural del Manzano Histórico, con su estratégica ubicación y belleza paisajística, complementa ese tipo de oferta: puede funcionar como base para deportes de montaña, paseos, contemplación, gastronomía de altura, hospedaje boutique u otros, integrándose al circuito del Valle de Uco.

Los proyectos que se analizan y los desafíos que vienen

Concesión por veinte años : Se prevé otorgar en concesión privada el uso del predio, con cláusulas que exijan respeto ambiental, generación de empleo local, oferta de servicios turísticos.

: Se prevé otorgar en concesión privada el uso del predio, con cláusulas que exijan respeto ambiental, generación de empleo local, oferta de servicios turísticos. Multifuncionalidad : No se plantea que se deba reconstruir exactamente lo que había, sino que pueden coexistir distintas propuestas: alojamiento, gastronomía, servicios de apoyo para excursiones y deportes de aventura, trekking, quizás paradores.

: No se plantea que se deba reconstruir exactamente lo que había, sino que pueden coexistir distintas propuestas: alojamiento, gastronomía, servicios de apoyo para excursiones y deportes de aventura, trekking, quizás paradores. Cuidado del patrimonio y del ambiente: Las ruinas tienen un valor simbólico para la memoria local, y cualquier diseño deberá tener en cuenta las limitaciones estructurales actuales (el estudio sugiere que la estructura original no soporta cargas nuevas), así como minimizar impactos ambientales.

Por qué ahora puede ser distinto

Porque el turismo en el Valle de Uco tiene un impulso creciente, con público que busca naturaleza, paisaje, experiencias vivenciales, y una oferta diversificada.

Porque la transferencia administrativa reciente (mediante decreto) del predio a una dependencia más vinculada al manejo de bienes estatales apunta a mayor profesionalismo y mejor articulación público-privada.

Porque existe un marco normativo y acuerdos municipales que facilitan la licitación, la concesión, y la participación de inversores con condiciones claras.

Lo que resta definir es: ¿Qué tipo de proyecto concreto se presentará: un alojamiento de lujo, un complejo mixto, un parador, una base de actividades de montaña? Las propuestas deberán ser creativas, viables económicamente pero sustentables. La infraestructura actual está muy deteriorada; hay que restaurar ruinas costosas, demoler partes, adaptar equipamientos generan costos elevados.

Por otro lado, también está el reto de equilibrar turismo e impacto ambiental, para que el lugar no pierda su identidad natural ni su memoria histórica y la posibilidad de que quienes resulten adjudicatarios ignoren el componente patrimonial o lo conviertan en algo muy comercial, perdiendo lo que le da al Samay Huasi su esencia especial.