Salvador: la nueva serie de Netflix que explora la radicalización en Madrid

La serie Salvador, estrenada el 6 de febrero de 2026 en Netflix, es una producción española que mezcla drama y thriller para poner el foco en un tema sensible y actual: la radicalización juvenil y la captación por parte de grupos extremistas.

La historia sigue a Salvador Aguirre, un conductor de ambulancias en Madrid cuya vida da un giro inesperado cuando descubre que su hija, Milena, está vinculada a un grupo neonazi llamado White Souls. A partir de ese momento, el protagonista decide involucrarse en ese universo oscuro y violento para comprender qué llevó a su hija a ese entorno y, sobre todo, intentar recuperarla.

Protagonizada por Luis Tosar y Claudia Salas, y dirigida por Daniel Calparsoro, la ficción fue creada por Aitor Gabilondo. A lo largo de ocho episodios, la serie construye un relato intenso que muestra cómo la radicalización impacta no solo en quienes son captados por estos grupos, sino también en sus familias y en el tejido social.

Más allá del conflicto central, la trama aborda la polarización, la manipulación ideológica y el modo en que ciertos discursos encuentran terreno fértil en contextos de frustración y desinformación, ofreciendo una mirada cruda y reflexiva sobre una problemática contemporánea.