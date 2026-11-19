El Gobierno provincial busca avanzar con una nueva etapa de reformas en el sistema sanitario de Mendoza. Tres proyectos impulsados por el ministro de Salud, Rodolfo Montero, comenzaron a ser analizados en el Senado: la actualización de la Ley de Farmacias, un nuevo régimen laboral para el personal de Salud y la creación de un centro de atención para adultos mayores que reemplazaría al actual Hogar Santa Marta.

Las iniciativas forman parte de la agenda de cambios que la Provincia impulsa para reorganizar distintas áreas del sistema público y adaptar su funcionamiento a nuevas demandas. Sin embargo, los expedientes no llegan al Senado en las mismas condiciones: dos ya obtuvieron media sanción en Diputados y uno plantea una intervención sobre la infraestructura destinada a la atención de adultos mayores.

Una nueva regulación para las farmacias

La reforma de la Ley de Farmacias busca reemplazar una normativa que tiene sus bases en disposiciones de 1968 y 1969. El proyecto propone reunir las reglas vigentes en un solo marco legal e incorporar herramientas digitales, trazabilidad de medicamentos y una planificación territorial de los establecimientos.

También regula la titularidad de las farmacias y establece un límite de hasta 12 locales por persona o grupo económico, luego de que el texto original contemplara un máximo de ocho. La iniciativa recibió media sanción de Diputados el 4 de noviembre, después de modificaciones durante el debate parlamentario.

El nuevo régimen para trabajadores de Salud

El segundo proyecto crea un esquema laboral optativo para el personal del Ministerio de Salud y Deportes comprendido en las leyes 5241 y 5465. La propuesta establece una estructura organizada por funciones, categorías y niveles, con mecanismos de capacitación, evaluación de desempeño y promoción.

El Ejecutivo sostiene que se trata de una alternativa voluntaria que no modifica las condiciones de quienes decidan permanecer en el régimen vigente. También incorpora un componente salarial variable asociado al cumplimiento de objetivos de gestión.

La iniciativa obtuvo media sanción el 28 de octubre, con 31 votos afirmativos, ocho negativos y una abstención. El rechazo del PJ y de sectores sindicales se centró en los posibles efectos sobre la estabilidad laboral, la carrera administrativa y los derechos adquiridos. Lucas Ilardo y Germán Gómez cuestionaron el proyecto durante su tratamiento en Diputados, mientras que desde ATE se plantearon objeciones sobre su constitucionalidad.

Un nuevo espacio para adultos mayores

El tercer expediente apunta a reemplazar las actuales instalaciones del Hogar Santa Marta, un edificio con más de un siglo de antigüedad, por un centro de mayor capacidad y mejores condiciones de atención.

La propuesta contempla autorizar al Ejecutivo a avanzar mediante un procedimiento de selección para construir, adquirir o permutar un inmueble. El objetivo oficial es contar con una infraestructura adecuada para atender las necesidades sanitarias de una población que envejece y demanda más servicios vinculados con enfermedades crónicas, rehabilitación y dependencia.

Con los tres proyectos, el Ministerio de Salud busca modificar aspectos centrales de la organización sanitaria provincial. El tratamiento en el Senado será una nueva instancia para discutir tanto los objetivos de las reformas como sus efectos concretos sobre los trabajadores, los prestadores y los usuarios del sistema público.