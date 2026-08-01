Salud mental: Mendoza tendrá una red de asistencia para las fuerzas policiales

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza puso en marcha una nueva herramienta de acompañamiento en salud mental para el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial. A través de un convenio con el Centro Nativa Salud, efectivos y sus grupos familiares podrán acceder a atención psicológica especializada con cobertura de OSEP y alcance en todo el territorio provincial.

La medida se suma al programa de capacitación en prevención y posvención del suicidio que el Gobierno desarrolla junto con el Ministerio de Salud y Deportes. La iniciativa ya capacitó a cerca de mil policías de los cuatro oasis provinciales y, desde agosto, también incluirá al personal penitenciario, en el marco de una estrategia orientada a fortalecer el bienestar emocional de quienes integran las fuerzas de seguridad.

El refuerzo de estos dispositivos llega en un contexto en el que la salud mental se convirtió en una de las principales preocupaciones dentro de las fuerzas de seguridad mendocinas. Datos oficiales conocidos este año indican que durante 2025 se registraron más de 4.000 licencias por motivos de salud mental y más de 250 efectivos recibieron tratamiento psicológico o psiquiátrico especializado, además de haberse reportado casos de suicidios dentro de la institución, una problemática que impulsó la incorporación de nuevas políticas de prevención y acompañamiento.

El convenio también establece un sistema de derivación y seguimiento entre el Ministerio y el prestador de salud, garantizando la confidencialidad de cada caso y el cumplimiento de la legislación vigente en materia de salud mental y protección de datos personales. Con esta incorporación, la Provincia busca ampliar la red de contención para policías y penitenciarios, facilitando el acceso a profesionales especializados.