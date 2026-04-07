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EFEMÉRIDES

Salud en primer plano: por qué el 7 de abril sigue siendo una fecha clave

La jornada busca generar conciencia sobre el acceso a la salud y los desafíos que enfrentan los sistemas sanitarios en todo el mundo.

Cada 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, una efeméride que invita a reflexionar sobre la importancia del bienestar físico, mental y social en la vida de las personas. La fecha fue establecida en 1948, en coincidencia con la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de visibilizar las principales problemáticas sanitarias que afectan a la población global.

La propuesta no queda solo en lo simbólico. Este año, la OMS impulsa una campaña que se extenderá durante meses y que busca destacar el rol de la evidencia científica en la toma de decisiones, así como la necesidad de trabajar de manera coordinada entre países, instituciones y profesionales.

En ese sentido, uno de los puntos centrales es el enfoque conocido como “Una sola salud”, que entiende que el bienestar humano está directamente vinculado con el de los animales, el ambiente y los sistemas productivos. La idea es simple, los problemas de salud no se pueden abordar de manera aislada.

Objetivos de la campaña

En la campaña hace un llamado a los gobiernos, los científicos, los trabajadores de la salud, los asociados y el público para que:

  • apoyen la ciencia comprometiéndose con la evidencia, los hechos y las orientaciones basadas en la ciencia para proteger la salud; 
  • reconstruyan la confianza en la ciencia y la salud pública; y 
  • apoyen las soluciones basadas en la ciencia para un futuro más saludable.

ETIQUETAS:

OMSEfeméride7 de abrilDía Mundial de la Salud

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