La situación de Juana Ghiotti se ha viralizado en las redes sociales y algunos medios se hicieron réplica. La niña tiene 4 años y fue diagnosticada con agenesia de radio y mano bot, que hacen que sus muñecas se curven hacia adentro. Su calidad de vida podría mejorar a través de una cirugía. Sin embargo, sus padres se encuentran desesperados porque la intervención, que debía realizarse en el hospital pediátrico Humberto Notti, fue suspendida en más de una ocasión.

Ruth Dávila dijo que su hija, diagnosticada con agenesia de radio y mano bot, no es prioridad parar el sistema de salud de Mendoza. “No sé que hacer”, aseguró.

Las prioridades del sistema de salud de Mendoza



“No sé que hacer”, sostuvo angustiada Ruth Dávila, la madre de la menor, quien consideró que su hija no es prioridad parar el sistema de salud de Mendoza.

La mujer hizo hincapié en que no se trata de un tema económico, si bien no tiene obra social, el hospital pediátrico cumple con las condiciones médicas necesarias para llevar adelante con éxito la operación.

“Ella no tiene bien formado el carpo, lo que sería la muñeca, no tiene los huesos radiales en ambos brazos y tampoco los pulgares”, detalló Dávila.

Cuando la niña era bebé fue intervenida con el objetivo de centrar la muñeca a través de un clavo, pero tuvo complicaciones y lo tuvo por solo 60 días, cuando la corrección debía durar un mínimo de dos años.

“Desde que tiene un año hasta ahora he tenido fecha de cirugía y me las han postergado, al menos cinco veces. Una debía llevarse a cabo en agosto del año pasado, pero por un conflicto gremial de SADOP se dio de baja”, contó la joven madre, quien afirmó que incluso con toda esta turbulencia no ha logrado aún realizarse el CUD (Certificado Único de Discapacidad).

El problema con anestesiólogos, un problema de vieja data

Finalmente, le dieron fecha el 3 de junio, pero se sumó la falta de camas y el problema que se dio con los anestesiólogos. “Esto no viene de la pandemia. Viene de hace tiempo. Cuando no hay camas, no hay anestesistas… siempre pasa algo”, se lamentó y explicó que esto genera un estrés no sólo a la familia, sino también en la niña que tiene que ser sometidas a chequeos médicos previos para entrar a quirófano, que luego no sirven.

Bajo este panorama, la familia de Juana intentó que el procedimiento se realice en otro nosocomio fuera de la provincia, como por ejemplo, el hospital Garrahan, pero le explicaron que esto no era posible.

“El mismo traumatólogo que la ve será el cirujano. No es un problema porque él me da fecha de cirugía, pero es el hospital el que no puede”, agregó.



La escuela y el manejo en la casa

Como publicó San Rafael noticias, Juana inició sala de cuatro años este año y se pudo adaptar a la escuela. Hace pinzas con el dedo meñique, lo que le permite dibujar y sostener elementos. “Al no tener pulgar le costaba muchísimo bajarse el pantalón. Me llamaron por teléfono de la escuela, ya que ellos no pueden intervenir para ayudarla. Me dijeron: ‘Mamá, hacé lo posible para que ella aprenda, porque pese a que tiene los brazos más cortos, puede lograrlo’”, comentó.



Así, la mujer ideó un sistema para que pudiera ir al baño por sus propios medios, le cosió dos cintas al pantalón y la pequeña aprendió a enganchar el meñique y bajarse las prendas. “Cuando le preguntan en el colegio o vamos a comprar, los niños son muy curiosos y ella les explica que le falta un huesito y sabe que le tienen que poner un clavo”, dijo.



Y concluyó: “Ella se adapta, se va desenvolviendo, pero ya debería estar operada porque con el paso del tiempo se hace más complejo. A su vez, primero tienen que intervenir una mano, esto lleva como dos años de recuperación, y luego la otra”.

La respuesta del Hospital

Jorge Pérez, director del hospital Notti, reconoció que todas las cirugías sufrieron postergaciones debido al aumento de las enfermedades respiratorias y al conflicto con los anestesiólogos. Ya resuelto este último, el objetivo del nosocomio es volver a tender a todos los casos. “En este periodo tienen que salir a reprogramar cirugías y se hace un triaje. Estas operaciones no son de urgencia, pero hay que hacerlas”, dijo y confió en que se pueda encontrar rápidamente una solución para la niña.