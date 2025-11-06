Salud: cómo es el plan del Gobierno mendocino para que las obras sociales salden deudas con hospitales públicos

El Gobierno de Mendoza puso en marcha un Programa Especial y Excepcional de Regularización de Deudas Históricas, impulsado por el Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud (REFORSAL). La medida busca que obras sociales, prepagas, mutuales y aseguradoras cancelen las prestaciones médicas brindadas por hospitales públicos hasta el 30 de junio de 2024, muchas de las cuales permanecen impagas.

El régimen, establecido por la Resolución N° 31/2025 y publicado este jueves en el Boletín Oficial, ofrece condiciones más accesibles y previsibles para el pago de deudas. Estará vigente hasta el 30 de abril de 2026 y permitirá planes de hasta 24 cuotas mensuales, ampliables a 30 en casos especiales. Las obras sociales tendrán, por lo tanto, seis meses para adherir y ponerse al día con el sistema sanitario provincial.

El programa propone beneficios financieros e incentivos para el pago voluntario. Las entidades podrán refinanciar sus deudas con un interés equivalente al aplicado por la Administración Tributaria Mendoza (ATM), en lugar del que fija la Ley N° 9041, cuyo ajuste por UVA elevaba considerablemente los montos. Además, el saldo podrá financiarse con un interés del 2% mensual, una tasa inferior a la habitual en materia de deuda pública.

Sin embargo, la resolución establece condiciones estrictas: el plan caducará si se incumplen dos cuotas consecutivas o cuatro alternadas, y en ese caso volverán a aplicarse los intereses más altos previstos por la Ley 9041. El texto oficial detalla que la medida busca favorecer la regularización voluntaria de obligaciones históricas y, al mismo tiempo, proteger el interés público en la sostenibilidad del sistema de salud.

“La antigüedad y las condiciones particulares de esas deudas justifican un tratamiento diferenciado”, expresaron la directora del REFORSAL, Daniela Correa, y el subdirector, Fernando Abbona, en la resolución firmada.

Los acuerdos celebrados antes de llegar a juicio podrán extenderse hasta 24 cuotas, mientras que aquellos en proceso judicial tendrán menos margen: 18 cuotas si el juicio está en curso y 12 si ya existe sentencia firme.

Creado bajo la Ley N° 9535, el REFORSAL es el organismo encargado de cobrar las prestaciones que los hospitales públicos brindan a afiliados de obras sociales y entidades privadas. Con este plan excepcional, el ente busca acelerar la recuperación de fondos que —según estimaciones extraoficiales— ascienden a miles de millones de pesos.

Además, el programa incorpora nuevos mecanismos de control y transparencia: los pagos deberán realizarse por transferencia bancaria dentro de las 48 horas, y todos los honorarios o gastos legales quedarán a cargo exclusivo del deudor, sin afectar el monto recuperado por el Estado.