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Jornada de adopción animal. Parque Central.
CIUDAD DE MENDOZA

Salud animal: la Ciudad recorrerá distintos puntos con atención veterinaria gratuita

Las jornadas se desarrollarán en distintos puntos de la Ciudad de Mendoza, de 9 a 12, con atención veterinaria sin costo.

Durante agosto, la Ciudad de Mendoza continuará con los operativos gratuitos de salud animal destinados a perros y gatos. La iniciativa contempla la aplicación de vacunas antirrábicas y tratamientos de desparasitación interna y externa, con el objetivo de promover el cuidado de las mascotas y prevenir enfermedades.

Los encuentros estarán a cargo del equipo veterinario municipal y se llevarán a cabo de 9 a 12 en distintos espacios de la capital. Además de la atención sanitaria, los profesionales brindarán información y recomendaciones sobre tenencia responsable, cuidados básicos y prevención de zoonosis, buscando fortalecer el bienestar de los animales y la convivencia con la comunidad.

Cronograma de agosto

  • Miércoles 12: Federación Mendocina de Box.
  • Miércoles 19: CIC N.º 1.
  • Miércoles 26: CIC N.º 2.

Para garantizar una atención segura y ordenada, se solicita asistir con los perros sujetos con correa y, en caso de ser necesario, con bozal. Los gatos deberán ser trasladados en transportadoras, cajas o bolsas de red adecuadas.

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