Durante los últimos minutos del jueves y primeros del viernes, personal de la Policía dio intervención a un violento hecho de inseguridad. Este tuvo lugar en la calle Quintana del distrito de Las Pintadas, dentro de Tunuyán.

Según informaron, entradas las 00, un llamado ingresó al 911 denunciando y describiendo un robo agravado en la zona de Las Pintadas. Ante esto, personal se trasladó al distrito y entrevistó a la víctima, un masculino de 38 años.

El sujeto comentó que salió de trabajar y estaba circulando en su motocicleta Motomel, cuando lo interceptaron dos desconocidos en una moto. Estos lo encerraron y uno le mostró un arma de fuego calibre .38 exigiéndole que entregue el rodado.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal y se está llevando a cabo una investigación para dar con este vehículo robado.