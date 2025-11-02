Salió de su casa, le rompieron la puerta y le robaron todo en Tunuyán

Durante la noche del sábado, pasadas las 22, un nuevo hecho delictivo tuvo lugar en el departamento de Tunuyán. Concretamente, delincuentes robaron en una casa en el distrito de Colonia Las Rosas cuando los dueños habían salido.

Según informaron, el casero del lugar salió por algunas horas de la casa ubicada en calles San Martín y Di Cesare en la Finca Méndez. Al regresar, este hombre se encontró con la puerta rota y el interior desordenado, faltando varios elementos.

Entre esos objetos se encontraban una bicicleta Vairo rodado 29, una garrafa, una mochila con ropa, un par de borcegos, un equipo de mate y herramientas de manos.

Los cuales están siendo buscados mediante la investigación de la Policía Científica y la división de Cane.