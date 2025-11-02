Search
Instagram Facebook Twitter
policia
inseguridad

Salió de su casa, le rompieron la puerta y le robaron todo en Tunuyán

Por el momento no hay detenidos ni sospechosos por este hecho delictivo en el distrito tunuyanino, aunque la Policía está investigando

Durante la noche del sábado, pasadas las 22, un nuevo hecho delictivo tuvo lugar en el departamento de Tunuyán. Concretamente, delincuentes robaron en una casa en el distrito de Colonia Las Rosas cuando los dueños habían salido.

Según informaron, el casero del lugar salió por algunas horas de la casa ubicada en calles San Martín y Di Cesare en la Finca Méndez. Al regresar, este hombre se encontró con la puerta rota y el interior desordenado, faltando varios elementos.

Entre esos objetos se encontraban una bicicleta Vairo rodado 29, una garrafa, una mochila con ropa, un par de borcegos, un equipo de mate y herramientas de manos.

Los cuales están siendo buscados mediante la investigación de la Policía Científica y la división de Cane.

ETIQUETAS:

roboTunuyánpolicía

+ Noticias

EMOCIONANTE

Mendoza será sede del 1º Encuentro Provincial de Deportes Urbanos

Por: Violeta Díaz Costa

PAGOS ANSES

ANSES: quiénes cobran esta semana del 3 al 7 de noviembre

Por: Violeta Díaz Costa

LITERATURA

Ulpiano Suarez participó en la presentación de dos libros acerca del tortugo Jorge

Por: Violeta Díaz Costa

No quieren esperar más

Adelantan todo: Stefano Di Carlo ya sabe cuándo asume la presidencia de River

Por: Agustin Zamora

CIUDAD DE MENDOZA

Se inauguró la primera terraza vegetada de la Ciudad: un nuevo refugio para la biodiversidad urbana

Por: Violeta Díaz Costa

Comienzan los viajes

“Dos provincias por mes”: se supo cuál será el primer gobernador que recibirá a Milei

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter