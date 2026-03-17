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Salió de casa y al volver le habían robado una camioneta en un distrito de Tunuyán

Un hombre se llevó la mala noticia de que le robaron su vehículo y el hecho quedó en manos de la Fiscalía para que investiguen

Durante la noche de este lunes, cerca de las 23, un llamado al 911 dio alerta sobre un hecho delictivo en el distrito de Colonia Las Rosas, Tunuyán. Allí, una familia había sido víctima de un importante robo en su domicilio.

Personal de la Comisaría 65 de Vista Flores se trasladaron al lugar, entre calle 5 de Diciembre y Ruta Provincial 92. Allí pudieron hablar con la víctima, un hombre de 57 años, quien les comentó que le habían robado su camioneta Ford Ranger.

Vehículo que contaba con todas las medidas de seguridad y que el hombre dejó estacionada mientras salía del domicilio, pero que al regresar se encontró con que ya no estaba en el lugar donde la había dejado. Tratándose de autores desconocidos.

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