Search
Instagram Facebook Twitter
policia-santa-fejpg
Inseguridad

Salieron a trabajar y al volver les habían robado en su casa del barrio La Tablada en Tunuyán

Las autoridades se encuentran investigando el hecho, pero por el momento no han habido avances en la recuperación de los objetos

Durante la tarde del martes, cerca de las 19, personal de la Policía intervino en un robo dentro del barrio La Tablada en el departamento de Tunuyán.

Según informaron, un hombre de 55 años se retiró de su vivienda cerca de las 6:30 y su pareja a las 7, quedando el inmueble sin habitantes durante varias horas hasta que su hijo regresó de la escuela.

Al regresar este se encontró con que faltaban diversos elementos como una hormigonera, dos teléfonos celulares, una pala y un cargador para celular. Elementos que no se han recuperado por el momento.

El ayudante fiscal de turno intervino y dio los procedimientos para seguir el caso.

ETIQUETAS:

roboTunuyánviviendatrabajo

+ Noticias

EFEMÉRIDES

Día Mundial del Riñón: la importancia de la salud renal

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

El Mundial de la Hamburguesa vuelve a Mendoza con representantes de nueve departamentos

Por: Violeta Díaz Costa

Inseguridad

Salieron a trabajar y al volver les habían robado en su casa del barrio La Tablada en Tunuyán

Por: Redacción NDI

Boletín Oficial

El Gobierno cambió el mecanismo para actualizar la tarifa del gas

Por: Redacción NDI

Alta montaña

Multas: cuánto recaudó Las Heras con las denuncias a través de fotos de Whatsapp 

Por: Redacción NDI

VIDEO

Impactante rescate en el Cañón del Atuel: dos jóvenes quedaron atrapados en un acantilado y debieron ser salvados

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter