Salieron a trabajar y al volver les habían robado en su casa del barrio La Tablada en Tunuyán

Durante la tarde del martes, cerca de las 19, personal de la Policía intervino en un robo dentro del barrio La Tablada en el departamento de Tunuyán.

Según informaron, un hombre de 55 años se retiró de su vivienda cerca de las 6:30 y su pareja a las 7, quedando el inmueble sin habitantes durante varias horas hasta que su hijo regresó de la escuela.

Al regresar este se encontró con que faltaban diversos elementos como una hormigonera, dos teléfonos celulares, una pala y un cargador para celular. Elementos que no se han recuperado por el momento.

El ayudante fiscal de turno intervino y dio los procedimientos para seguir el caso.