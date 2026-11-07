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¿Sale el sol tras la lluvia? así seguirá el tiempo este sábado en Mendoza

Llega el primer día del fin de semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un sábado con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente despejado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 21 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 7 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, ya que la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades

Cómo continuará el tiempo

Para el domingo el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 26 grados en una jornada con cielo mayormente descubierto.

El lunes feriado la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma subiría y daría una máxima de 28 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

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