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Sale el sol, sube la temperatura y así estará el tiempo este domingo en Mendoza

Llega el último día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un domingo con tiempo frío en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 14 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a -3 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el lunes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 15 grados en una jornada nublada.

El martes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 20 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

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