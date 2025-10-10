Sagasti impulsa el debate sobre ludopatía digital: “Hablar de juego responsable es hablar de salud mental”

La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti advirtió sobre el crecimiento de la ludopatía vinculada a las apuestas online, especialmente entre los más jóvenes, y reclamó mayor conciencia pública y regulación sobre un fenómeno que calificó como “una adicción silenciosa”.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X (ex Twitter), la legisladora del Frente de Todos señaló que “en Argentina existe una adicción silenciosa de la que poco se habla: la ludopatía vinculada a las apuestas online”. Según destacó, no se trata solo de una cuestión económica, sino que “detrás de cada clic hay adolescentes que buscan emoción, reconocimiento o escapar de la rutina”.

En su mensaje, Anabel Fernández Sagasti hizo referencia a datos alarmantes sobre la situación en Mendoza, donde —según mencionó— el 79% de los estudiantes encuestados afirmó haber apostado en plataformas digitales. “Las plataformas, los influencers y la publicidad operan para facilitar el ingreso al sistema”, advirtió.

La senadora remarcó además la necesidad de tratar el problema como un tema de salud pública, y subrayó que “la ludopatía es una enfermedad. Y hablar de juego responsable es hablar de salud mental”.

Una problemática en expansión

El fenómeno de las apuestas online creció de forma exponencial en los últimos años, impulsado por la facilidad de acceso a través de teléfonos móviles y redes sociales. Diversos especialistas vienen alertando sobre los riesgos del juego digital en edades tempranas, con especial énfasis en la ausencia de controles de edad efectivos y en la influencia de celebridades e influencers que promocionan sitios de apuestas.