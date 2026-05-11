Sagasti exigió la emergencia urgente en Los Corralitos ante el colapso cloacal y ambiental

La senadora nacional kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, recorrió durante el fin de semana las calles de Los Corralitos.

“Un colapso sanitario y ambiental. En Los Corralitos estamos viviendo un derrame de cloacas a cielo abierto que está enfermando a las personas”. Con esa frase, los vecinos de la zona definieron la situación con la que conviven desde hace tres años.

La senadora señaló que desde hace tiempo especialistas aseguran que el impacto sanitario y productivo por los desbordes cloacales no genera respuestas por parte del Gobierno.

En este sentido la legisladora nacional señaló que llegó a la localidad para “escuchar a los vecinos y dar visibilidad” a un tema que preocupa al sector que conduce. Esto llevó a los senadores Félix González, Cristina Gómez y Gerardo Vaquer a presentar un proyecto de ley para que se declare la Emergencia Ambiental, Sanitaria y Agrícola en la zona de Los Corralitos, Guaymallén.

Según informaron los impulsores de la iniciativa, el Departamento General de Irrigación autorizó de manera “transitoria y excepcional” el vertido de líquidos cloacales en canales de riego que abastecen a más de 500 hectáreas del cordón verde, “donde se producen alimentos de consumo directo”, denunciaron.

González advirtió sobre la falta de recursos destinados a la solución del conflicto: “Entendemos que se debe declarar la emergencia ambiental de toda la región, directamente. Hay un problema que es gravísimo: la contaminación que se está produciendo en el cinturón verde mendocino. Sin embargo, esto se está tratando como un problema menor, donde el Gobierno viene demostrando, junto con la empresa Aysam, que no están aplicando todos los recursos que deberían para poder resolver este problema”.