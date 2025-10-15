Sagasti, Cobos y Casado: la reacción de la política mendocina a la dupla Milei – Trump

El reciente respaldo condicionado de Donald Trump a Javier Milei encendió la grieta política argentina y tuvo fuerte repercusión en Mendoza. La senadora nacional del PJ, Anabel Fernández Sagasti, fue una de las primeras en reaccionar, calificando el acercamiento entre ambos líderes como un acto de “antipatria”.

A través de un posteo en redes sociales, Sagasti compartió una imagen en la que contrastó las banderas de La Libertad Avanza y Fuerza Patria, acompañada del mensaje: “Clarito: Patria o Antipatria”, una frase que remite al histórico dilema político argentino entre soberanía y dependencia extranjera. Con ese gesto, la legisladora kirchnerista cuestionó la subordinación ideológica y económica que, según interpretó, implicaría el condicionamiento del apoyo estadounidense.

Clarito: Patria o AntiPatria pic.twitter.com/XnNtumMPnC — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) October 14, 2025

El comentario surge luego de que el expresidente norteamericano asegurara que su respaldo a la Argentina dependerá del resultado electoral. “Si Milei pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, afirmó Trump, mirando al mandatario argentino durante su encuentro.

Para Sagasti, esas palabras ponen en riesgo la independencia política del país y exponen la fragilidad de una diplomacia basada en afinidades personales antes que en intereses nacionales. “Cuando los gobiernos anteponen sus relaciones personales al interés del pueblo, se pierde soberanía”, deslizó en declaraciones posteriores a medios locales.

En paralelo, el diputado radical Julio Cobos también criticó el tono del mensaje estadounidense, aunque con un enfoque institucional. Señaló que “las relaciones entre los Estados deben basarse en el respeto institucional, no en afinidades personales”, diferenciándose tanto de Milei como de la euforia libertaria.

Mientras tanto, del otro lado del arco político, la vicegobernadora Hebe Casado celebró el respaldo con una foto luciendo la clásica gorra roja de Trump, símbolo de su campaña “Make America Great Again”, reafirmando la sintonía ideológica entre ambos espacios.