El acusado por el intento de homicidio contra CFK también denunció sobornos de la vicepresidenta.

Fernando Sabag Montiel, el principal acusado por el intento de asesinato contra Cristina Kirchner, le escribió una carta a Diego Luciani, el fiscal que investiga a la vicepresidenta en la causa Vialidad. Quien gatilló contra la ex jefa de Estado aseguró que se encuentra “secuestrado” y responsabilizó a Cristina y a la jueza María Eugenia Capuchetti.

La carta fue escrita el 3 de marzo desde la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra detenido. Fernando Sabag Montiel expresa en la misma: “Necesito que otros jueces intervengan en la causa, ya sean de su confianza, como Andrés Basso, Jorge Gorini, Julián Ercolini. Muchas gracias”.

El texto remarca: “Tanto CFK como mis abogados como la jueza me tienen secuestrado y me quitaron el contacto con mis allegados. Ellos rompieron mi celular para estar incomunicado, desparecerme a mí y a Brenda Uliarte”. Y agrega que “los medios de comunicación están mintiendo, inventando una pobre historia”.

Fernando Sabag Montiel también denunció que Cristina Kirchner “sobornó a Leandro Uliarte, el padre de Brenda, para que nadie me vea. Le dieron dieron una casa y dinero para callarnos y quiero que lo investiguen”. Además indicó que la Policía le secuestró automóviles y equipos en los allanamientos y que “a Gabriel Carrizo le plantaron un arma como a Nisman”.

El hombre habló desde la prisión

Explicó que el arma que utilizó “estaba cargada” y que “tiró (sic) del gatillo”, pero “el tiro no salió”. “Tenía cinco balas el arma. Después me plantaron balas en mi casa que no tenía. Pusieron droga diciendo que era un drogadicto. Están defenestrando, dando una imagen, inflando más de lo que soy, cuando yo no soy todo lo que dicen ser”, manifestó.

Fuente: Nexofin