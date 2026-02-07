Search
Sábado a pleno sol con ascenso de temperatura en toda la provincia

El pronóstico anticipa una jornada estable, con cielo despejado y condiciones favorables tanto en el llano como en la cordillera.

El tiempo en Mendoza se presenta estable y sin sobresaltos este sábado 7 de febrero, con cielo completamente despejado y condiciones favorables en todo el territorio provincial. Así lo informó la Dirección de Contingencias Climáticas, que prevé buen tiempo sostenido tanto en zonas urbanas como en alta montaña.

En el llano, la temperatura máxima promedio alcanzará los 32 grados, mientras que las mínimas se ubicarán en torno a los 16 grados en Malargüe y en sectores bajos del Valle de Uco, y cerca de los 18 grados en el resto de la provincia. El escenario térmico acompaña una jornada típicamente veraniega, sin fenómenos adversos previstos.

Las buenas condiciones también se extenderán a la zona cordillerana, donde no se espera nubosidad ni eventos climáticos significativos, consolidando un panorama de estabilidad generalizada durante el día y la noche.

De cara al domingo 8 de febrero, el pronóstico indica un cambio gradual en las condiciones. Se anticipa una jornada calurosa, con nubosidad variable y probabilidad de tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche. La temperatura máxima podría trepar hasta los 36 grados, mientras que la mínima rondaría los 22 grados.

