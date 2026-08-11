Rutas paradas y fondos millonarios en plazos fijos: Aveiro denunció al Gobierno por subejecutar el sistema vial

El diputado nacional, Martín Aveiro (Unión por la Patria), presentó un duro pedido de informes al Poder Ejecutivo tras revelarse que el Fondo del Sistema Vial Integrado (SisVial) registra una subejecución superior al 73%. Exige explicaciones por la colocación de más de $1 billón en plazos fijos y títulos públicos, advirtiendo sobre posibles delitos de malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La iniciativa surge tras constatarse que el Gobierno Nacional recauda diariamente el Impuesto a los Combustibles Líquidos, pero retiene los fondos asignados por ley al mantenimiento de las carreteras para destinarlos a instrumentos financieros.

Al respecto, Aveiro contrapuso los números de la especulación financiera nacional con la dramática realidad que se vive en el territorio y en las rutas de la región.

“Esto no es una discusión teórica ni una planilla de Excel: la falta de inversión en Vialidad la sufrimos todos los días. Llevamos 24 días con el Paso Internacional cerrado y eso tiene que ver directamente con la parálisis presupuestaria, la falta de insumos y la falta de equipos. Es tremendo el sacrificio que están haciendo los obreros viales, trabajando incansablemente para despejar la ruta prácticamente a mano y solo con cuatro máquinas”.

Según detalla el proyecto parlamentario, entre 2024 y 2026 el SisVial registra una subejecución cercana al 73,8%. De un total recaudado que supera el $1,5 billón de pesos a través del tributo que abonaron los ciudadanos en las estaciones de servicio de todo el país, la Autoridad de Aplicación solo ejecutó cerca del 26% en obras y conservación preventiva, manteniendo inmovilizados o colocados en Lecaps, plazos fijos y bonos más de $1 billón de pesos para engrosar artificialmente las metas de caja del Tesoro.

En los fundamentos de la medida, el legislador tunuyanino remarcó la gravedad institucional y penal de la situación, señalando que la retención indebida de partidas con asignación específica viola la Ley de Administración Financiera (Nº 24.156) y la propia Constitución Nacional. Asimismo, solicitó que se informe si se han instruido sumarios o actuaciones para determinar la responsabilidad de los funcionarios a cargo ante la posible configuración de los delitos de malversación de caudales públicos (art. 260 del Código Penal) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal).

“Gobernar es cuidar la vida y garantizar la conectividad de los argentinos, no hacer timba financiera con la plata de las rutas. Exigimos que dejen de esconder los fondos en el sistema bancario y transfieran los recursos de manera inmediata a Vialidad Nacional y a los distritos provinciales para que las obras y el mantenimiento urgente vuelvan a ponerse en marcha”, concluyó Aveiro.