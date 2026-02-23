Ruta 7 hasta Chile: la Nación avanzó con la licitación

El Ministerio de Economía oficializó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar tramos estratégicos de la red vial argentina. La medida, formalizada bajo la Resolución 174/2026, marca el inicio del fin para la gestión estatal de Corredores Viales SA, empresa declarada “sujeta a privatización” por la Ley Bases (N° 27.742).
Los detalles del traspaso
La licitación no solo otorga a las empresas privadas el derecho a la explotación por peaje, sino que delega una responsabilidad integral sobre la infraestructura. Quienes resulten adjudicatarios deberán hacerse cargo de:
- Construcción y ampliación de trazas existentes.
- Mantenimiento y reparación de banquinas y calzadas.
- Prestación de servicios de asistencia al usuario.
Rutas involucradas
El paquete licitatorio incluye arterias fundamentales para la logística y el transporte de carga del país. Entre las trazas afectadas se encuentran las Rutas Nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, además de los accesos y variantes 1V-66, A-012 y A016.
Cronograma oficial
El proceso se llevará a cabo de manera digital a través de la plataforma oficial del Estado. Los interesados deberán seguir el siguiente calendario:
- Consultas de pliegos: Abiertas en el portal CONTRAT.AR hasta el 4 de mayo de 2026 (13:00 hs).
- Entrega de propuestas: El límite para la presentación de ofertas vence el 18 de mayo de 2026 a las 12:00 hs.
- Acto de apertura: Los sobres electrónicos se conocerán el mismo 18 de mayo a las 13:00 hs, momento en el que se revelarán las empresas interesadas en gestionar los corredores nacionales.