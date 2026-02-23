Ruta 7 hasta Chile: la Nación avanzó con la licitación

El Ministerio de Economía oficializó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar tramos estratégicos de la red vial argentina. La medida, formalizada bajo la Resolución 174/2026, marca el inicio del fin para la gestión estatal de Corredores Viales SA, empresa declarada “sujeta a privatización” por la Ley Bases (N° 27.742).

Los detalles del traspaso

La licitación no solo otorga a las empresas privadas el derecho a la explotación por peaje, sino que delega una responsabilidad integral sobre la infraestructura. Quienes resulten adjudicatarios deberán hacerse cargo de:

Construcción y ampliación de trazas existentes.

Mantenimiento y reparación de banquinas y calzadas.

Prestación de servicios de asistencia al usuario.

Rutas involucradas

El paquete licitatorio incluye arterias fundamentales para la logística y el transporte de carga del país. Entre las trazas afectadas se encuentran las Rutas Nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, además de los accesos y variantes 1V-66, A-012 y A016.

Cronograma oficial

El proceso se llevará a cabo de manera digital a través de la plataforma oficial del Estado. Los interesados deberán seguir el siguiente calendario: