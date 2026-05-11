Ruta 7 a Chile: el Gobierno nacional postergó la licitación y Mendoza se prepara para dos nuevos peajes

A través de la Resolución 607/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, oficializó una prórroga en los plazos de la licitación pública nacional e internacional para la concesión del Tramo Cuyo de la Ruta Nacional 7.
El proyecto, que contempla la privatización, intervención y mantenimiento de 329,09 kilómetros de calzada, desde el Arco Desaguadero (límite con San Luis) hasta la frontera con Chile, por un período de 20 años, tendrá un breve retraso en su cronograma original:
- Fecha original de presentación: Estaba prevista para el próximo 18 de mayo.
- Se postergó para el 22 de mayo de 2026 a las 12. La apertura del “Sobre Nº 1” se realizará ese mismo día a las 13 de manera virtual a través de la plataforma estatal CONTRAT.AR.
Para su explotación y mantenimiento, la Subsecretaría de Obras de la Nación dividió el estratégico corredor bioceánico en dos grandes sectores:
- Sector Este (146,82 km): Desde el límite interprovincial San Luis-Mendoza hasta la localidad de Palmira.
- Sector Alta Montaña (182,27 km): Desde la intersección con la Ruta Nacional 40 hasta el paso internacional Cristo Redentor.
La gran novedad: peajes automáticos en Potrerillos y Palmira
Sin dudas, el punto de mayor impacto para los mendocinos y el transporte de cargas es la confirmación de dos nuevas estaciones de peaje sobre la Ruta 7, las cuales funcionarán en ambos sentidos de circulación:
- Se instalarán en la Variante Palmira y en la zona de Potrerillos.
- Desde el primer día de concesión, ambas estaciones deberán operar con sistemas de cobro automático, ya sea mediante vías canalizadas o el moderno sistema “Free Flow” (telepeaje sin barreras que registra la patente de los vehículos en movimiento).
- Para evitar abusos tarifarios, los pliegos fijan que la distancia mínima entre una estación de peaje y otra no podrá ser inferior a los 80 kilómetros. La empresa que resulte ganadora deberá realizar una serie de obras civiles básicas de infraestructura antes de comenzar a cobrar las tarifas a los usuarios.