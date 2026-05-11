Ruta 7 a Chile: el Gobierno nacional postergó la licitación y Mendoza se prepara para dos nuevos peajes

A través de la Resolución 607/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, oficializó una prórroga en los plazos de la licitación pública nacional e internacional para la concesión del Tramo Cuyo de la Ruta Nacional 7.

El proyecto, que contempla la privatización, intervención y mantenimiento de 329,09 kilómetros de calzada, desde el Arco Desaguadero (límite con San Luis) hasta la frontera con Chile, por un período de 20 años, tendrá un breve retraso en su cronograma original:

Fecha original de presentación: Estaba prevista para el próximo 18 de mayo.

Se postergó para el 22 de mayo de 2026 a las 12. La apertura del “Sobre Nº 1” se realizará ese mismo día a las 13 de manera virtual a través de la plataforma estatal CONTRAT.AR.

Para su explotación y mantenimiento, la Subsecretaría de Obras de la Nación dividió el estratégico corredor bioceánico en dos grandes sectores:

Sector Este (146,82 km): Desde el límite interprovincial San Luis-Mendoza hasta la localidad de Palmira. Sector Alta Montaña (182,27 km): Desde la intersección con la Ruta Nacional 40 hasta el paso internacional Cristo Redentor.

La gran novedad: peajes automáticos en Potrerillos y Palmira

Sin dudas, el punto de mayor impacto para los mendocinos y el transporte de cargas es la confirmación de dos nuevas estaciones de peaje sobre la Ruta 7, las cuales funcionarán en ambos sentidos de circulación: