Ruta 40: cómo serán los nuevos recorridos por el avance del ordenardor vial en Tunuyán

La obra del ordenador vial en el ingreso a Tunuyán, en la intersección de Melchor Villanueva (RP 90) y la Ruta Nacional 40, continúa avanzando y desde este miércoles cuenta con nuevos desvíos para ordenar el tránsito mientras se ejecutan los trabajos principales. El proyecto reemplazará el antiguo cruce de carga pesada y busca mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito en uno de los accesos más utilizados del Valle de Uco.

Tras el encarpetado asfáltico de 70 metros sobre la Ruta 40 Vieja, realizado por Vialidad Mendoza, quedaron habilitados los desvíos tanto para vehículos livianos como para camiones. Según informó el organismo, los autos, camionetas y transporte menor circularán en doble sentido por la Ruta 40 Vieja, entre la RN 40 y la calle Juan López García, dejando liberada la zona donde se concentra la obra principal. Además, se instaló una rotonda señalizada al norte del tramo, que funcionará como retorno y ordenador.

En el caso del transporte pesado, se definieron recorridos diferenciados. Los camiones que circulen de sur a norte continuarán pasando por el sector de obra, pero mediante un desvío demarcado en la banquina oeste de la RN 40 y Melchor Villanueva. Para llegar allí, deberán tomar La Argentina, luego la RP 90 y finalmente Melchor Villanueva.

En sentido contrario, los vehículos de carga que se dirijan de norte a sur deberán desviarse antes del cruce, saliendo hacia El Álamo – RP 96, avanzar por La Puntilla, girar hacia el sur y continuar hasta la RP 90, para luego retomar la RN 40 a través de La Argentina.

El ordenador vial resolverá problemas que se agravaron en los últimos años debido a la convivencia entre tránsito liviano y carga pesada, especialmente por el antiguo desvío triangular que obligaba a los camiones a girar a la izquierda, generando filas, demoras y accidentes. Con la nueva rotonda, ambos tipos de vehículos podrán circular sin interferencias, modernizando el acceso a Tunuyán y reduciendo riesgos para los conductores.