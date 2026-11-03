Ruta 153: una obra millonaria, pozos en ambas manos y una pregunta incómoda para el Gobierno de Cornejo

Hay algo que no cierra en la Ruta Provincial 153. Y no es precisamente el presupuesto.

El Gobierno de Alfredo Cornejo anunció en octubre de este año la culminación de la pavimentación de una de las obras viales más importantes de Mendoza: 150 kilómetros de ruta que conectan Las Catitas con Monte Comán, una intervención presentada como estratégica para la integración productiva y territorial de la provincia.

Sin embargo, a pocos meses de aquel anuncio oficial, el estado de un sector del camino plantea serios interrogantes sobre la calidad de los trabajos realizados.

Aproximadamente 24 kilómetros al sur de Ñacuñán, en dirección a Monte Comán, se reporta un tramo con numerosos pozos, deterioro de la carpeta asfáltica y problemas en ambas manos de circulación.

La situación preocupa especialmente a quienes utilizan esta vía para trasladarse entre el Este y el Sur provincial. Según los reportes recibidos, los baches provocan golpes en los vehículos y obligan a realizar maniobras para esquivarlos, con el consiguiente riesgo para los conductores.

No se trata de una calle secundaria ni de un camino rural abandonado. Es una ruta provincial que el propio Gobierno promocionó como una alternativa fundamental para conectar Mendoza con San Rafael, General Alvear y el sur del país.

¿Una ruta nueva que ya necesita parches?

El 27 de octubre de 2026, el propio Cornejo comunicó oficialmente que había concluido la pavimentación de la Ruta 153. La obra se ejecutó en dos etapas: desde Las Catitas hasta Ñacuñán y desde Ñacuñán hasta Monte Comán.

La comunicación oficial destacó la reconstrucción del corredor, las tareas de señalización, la renovación de puentes y el mejoramiento de las banquinas.

Pero la realidad denunciada en el sector ubicado al sur de Ñacuñán contrasta con aquella presentación.

Los reportes señalan que algunos pozos son tapados mediante reparaciones que no ofrecen una solución duradera y que terminan dejando nuevas irregularidades sobre la calzada.

Ya se puede transitar por la nueva Ruta Provincial 153. Está totalmente reconstruida.



Son 150 kilómetros entre Las Catitas y Monte Comán que unen el Este y el Sur de Mendoza. Una vía que permite al transporte de cargas trasladarse entre ambas regiones sin tener que pasar por el… pic.twitter.com/2BewG4bvYk — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 27, 2026

De confirmarse estas condiciones sobre sectores recientemente intervenidos, la situación sería particularmente grave.

Porque una obra de semejante magnitud no puede medirse solamente por los kilómetros inaugurados o por el dinero invertido. También debe evaluarse por la calidad del pavimento, su resistencia al tránsito pesado y la seguridad que ofrece a los usuarios.

Si una ruta recientemente repavimentada ya presenta daños importantes, alguien tiene que explicar qué ocurrió.

26.000 millones de pesos y demasiadas preguntas

El 30 de octubre, el administrador de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, aseguró en declaraciones a Radio Mitre Mendoza que la inversión acumulada en las dos etapas de la Ruta 153 rondó los 26.000 millones de pesos.

También destacó que, luego de la renovación, el tránsito sobre el corredor había crecido aproximadamente un 20%.

Es un dato relevante: la propia Provincia reconoce que se trata de una vía cada vez más utilizada, con una participación importante del transporte de cargas.

Precisamente por eso, la calidad de su infraestructura debería ser una prioridad.

El tránsito pesado no es una sorpresa. Era una característica conocida del corredor antes de ejecutar las obras y debía formar parte de los cálculos técnicos para diseñar su reconstrucción.

La pregunta es inevitable: ¿el pavimento construido está preparado para soportar las cargas que circulan diariamente?

Y hay otra todavía más incómoda: ¿qué controles realizó Vialidad Provincial sobre los materiales utilizados, los espesores ejecutados y la calidad final de los trabajos?

El peaje: primero garantizar una ruta segura

Mientras aparecen estos cuestionamientos, el Gobierno provincial avanza con el sistema de peaje sobre la Ruta 153.

Romagnoli confirmó que se instalaron las cabinas en la zona de Ñacuñán y que estaba previsto comenzar con el cobro durante noviembre.

El argumento oficial es que la recaudación contribuirá a preservar la infraestructura y prolongar su vida útil.

El problema es que ese discurso pierde fuerza cuando existen denuncias de deterioro en el mismo corredor que se pretende financiar mediante el pago de los usuarios.

Cobrar por utilizar una ruta implica también asumir una responsabilidad: ofrecer condiciones razonables de circulación, mantenimiento y seguridad.

Antes de discutir cuánto deberá pagar un automovilista o un transportista, la Provincia debería responder en qué condiciones se encuentra realmente la calzada.

¿Cómo se justifica avanzar con un peaje si existen sectores donde los conductores denuncian pozos y daños en sus vehículos?

El silencio también es una responsabilidad

La Dirección Provincial de Vialidad, encabezada por Osvaldo Romagnoli, es el organismo que debe dar explicaciones técnicas sobre el estado de la ruta, las obras ejecutadas y las condiciones de conservación.

Pero la responsabilidad política también alcanza al Gobierno de Alfredo Cornejo, que presentó la reconstrucción del corredor como una de sus inversiones estratégicas.

No alcanza con anunciar obras, difundir cifras millonarias y celebrar kilómetros pavimentados.

La gestión pública también consiste en controlar que los trabajos se ejecuten correctamente, exigir garantías cuando aparecen defectos y actuar antes de que un problema de mantenimiento se convierta en una tragedia.

En una ruta de circulación interurbana, un pozo puede provocar la rotura de un neumático, daños en la suspensión o una maniobra brusca con consecuencias mucho más graves.

Y cuando los desperfectos se multiplican en ambas manos, la preocupación deja de ser exclusivamente económica para transformarse en un problema de seguridad vial.

Las explicaciones que Mendoza necesita

Frente a esta situación, hay preguntas concretas que Vialidad Provincial debería responder:

¿Qué empresa ejecutó la repavimentación del sector ubicado aproximadamente 24 kilómetros al sur de Ñacuñán?

¿Ese tramo fue intervenido durante la obra finalizada en mayo de 2026?

¿Qué inspecciones y controles de calidad se realizaron?

¿La obra cuenta con garantías vigentes y quién debe hacerse cargo de eventuales defectos?

¿Por qué se reportan reparaciones que no resuelven los problemas de la calzada?

¿Se realizó una inspección reciente del sector denunciado?

¿Qué medidas se adoptarán para garantizar la seguridad de los conductores?

Son preguntas que merecen respuestas documentadas, no solamente declaraciones oficiales.

Una ruta no se termina cuando se corta la cinta

La Ruta Provincial 153 es una conexión estratégica para Mendoza. Su recuperación era necesaria y su importancia para el transporte, la producción y el turismo está fuera de discusión.

Lo que debe discutirse es si la inversión pública se tradujo efectivamente en una infraestructura segura y duradera.

Porque si el Estado destina miles de millones de pesos a reconstruir una ruta, los ciudadanos tienen derecho a exigir que esa inversión se controle y que los resultados estén a la altura de lo prometido.

Y si además se pretende cobrar peaje, la exigencia es todavía mayor.

La Provincia no puede conformarse con mostrar una ruta terminada en las fotografías oficiales mientras los conductores denuncian que deben esquivar pozos en el camino.

El Gobierno de Cornejo y Vialidad Provincial tienen la oportunidad de aclarar qué está ocurriendo en este sector de la Ruta 153.

La cuestión es si van a hacerlo antes de que los daños materiales den paso a consecuencias mucho más graves.

Porque una ruta segura no es un favor del Gobierno. Es una obligación del Estado.