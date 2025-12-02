Rus anunció un 60% más de incorporaciones policiales y anticipó un salto para 2026

El Gobierno de Mendoza presentó a 556 nuevos policías durante el acto por el vigésimo séptimo aniversario del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), realizado en la Casa de Gobierno. El evento fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quienes oficializaron la incorporación de los nuevos efectivos formados en el sistema provincial.

Según informó la ministra, este año la provincia sumó un 60% más de nuevos policías que en 2024 y proyecta alcanzar los 800 ingresos en 2026. Rus definió esta ampliación como una “expansión histórica” impulsada por política pública, inversión estratégica y “visión de futuro”. Además, recordó que hoy Mendoza forma 83 licenciados en Seguridad Pública por año, frente a los seis que egresaban en 2016.

La nueva camada está integrada por 380 auxiliares de Policía que completaron el Curso de Formación Profesional Básica, entre ellos 59 con formación militar y 41 especialistas en criminalística y ciencias forenses, quienes se sumarán al área de Investigaciones. A ellos se agregan 176 egresados de las Tecnicaturas Universitarias en Seguridad Pública y Penitenciaria, todos reconocidos por su desempeño académico.

Rus destacó que los nuevos policías se incorporan en un contexto de fortalecimiento institucional basado en tecnología, equipamiento y ciencia aplicada a la seguridad. Detalló que Mendoza realizó la mayor inversión en bienes de capital de la última década para la fuerza provincial, con nuevos móviles policiales, más de 400 comisarías móviles, cámaras corporales, drones, integración de sistemas de videovigilancia y un sistema de comunicación TETRA que hoy cubre el 85% del territorio.

La ministra también anunció que el próximo año la provincia contará con cuatro laboratorios provinciales aplicados a la seguridad: huellas genéticas, forense digital, certificación de alcoholímetros y trazabilidad balística. Subrayó que Mendoza se convertirá así en la única policía provincial del país con esta capacidad técnica de investigación.

En su discurso, Rus valoró el rol de la fuerza en la lucha contra el narcotráfico, mencionando el reciente secuestro de un cargamento de cocaína. Afirmó que la labor diaria exige profesionales preparados para intervenir con “firmeza, prevención e inteligencia”, y llamó a los nuevos efectivos a honrar el juramento, el uniforme y su compromiso con el servicio público.

Por su parte, el director del IUSP, Alberto Rivero, resaltó el papel estratégico de la institución en la formación policial y penitenciaria desde hace 27 años. Señaló que solo entre el 15% y el 20% de los postulantes alcanza el perfil necesario para iniciar la formación, lo que evidencia el nivel de exigencia académica. Además, destacó el esfuerzo de quienes cursan la Licenciatura en Seguridad Pública mientras cumplen funciones operativas.

El acto también puso en valor la beca universal que desde 2024 otorga el Ministerio de Seguridad y Justicia, de 350 mil pesos en 2025, destinada a aspirantes policiales y penitenciarios para cubrir gastos esenciales de la formación. El beneficio busca garantizar igualdad de oportunidades y facilitar el acceso a estudios vinculados a la seguridad pública.

Finalmente, se recordó que el IUSP fue creado en 1998 en conjunto con la UNCuyo, consolidándose desde entonces como el espacio donde el Estado provincial estructura y profesionaliza la formación de las fuerzas de seguridad.