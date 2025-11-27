RTO: qué te van a exigir para viajar este verano y por qué en Mendoza recomiendan hacer el trámite con anticipación

Con el inicio del verano y el movimiento turístico hacia Chile y distintas provincias del país, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vuelve a ocupar un rol central entre los requisitos para poder circular sin inconvenientes. La demanda aumenta año tras año, y los especialistas coinciden en un punto: realizar el trámite de manera anticipada evita demoras, rechazos y sustos en plena ruta.

Desde Carabineros de Chile confirmaron a El Sol que la RTO es un documento imprescindible para ingresar al país vecino, además de la cédula verde, la licencia de conducir vigente, el seguro SOAPEX, matafuegos, balizas y chaleco reflectivo. Más allá de la normativa, los técnicos remarcan que la revisión permite detectar fallas críticas que muchos conductores desconocen.

El presidente de la Cámara de Talleres de RTO de Mendoza, Fabricio Belardinelli, fue categórico: “Un 40% de los problemas proviene del sistema de frenos”, detalló, y agregó que también son frecuentes los defectos en las luces, el tren delantero y la amortiguación. Según explicó, gran parte de estas fallas solo se identifican durante la revisión, ya que el procedimiento abarca controles detallados: desde cinturones de seguridad hasta levanta cristales, pasando por todos los elementos obligatorios.

Para evitar rechazos o pérdidas de tiempo, Belardinelli aconsejó llevar el vehículo a un mecánico antes de asistir al taller: “La clave es asesorarse con especialistas antes de llegar a la RTO”, insistió.

Uno de los puntos que más consultas genera es el del certificado condicional. Este documento se otorga cuando en la revisión se detectan fallas menores y permite circular durante 60 días hasta resolver el inconveniente. “El conductor puede manejar, pero tiene la obligación de reparar el problema dentro del plazo”, explicó. Este mecanismo es habitual en época de viajes, especialmente en un año donde la demanda creció por el anuncio del aumento de multas.

De cara al 2026, la RTO sufrirá un incremento del 19% debido a la actualización de las Unidades Fijas (UF), que subirán de $420 a $500. Los nuevos valores, a partir del 1 de enero, serán: $13.915 para motos hasta 300cc, $25.410 para motos de más de 300cc, $36.905 para autos, $40.535 para camionetas y $50.215 para camiones. Los plazos también varían según el tipo de vehículo: los autos OKM deben cumplir la primera revisión a los 5 años, los que superan los 10 años la realizan cada 24 meses, mientras que los más antiguos o de uso comercial deben renovarla anualmente.

Aunque diciembre y enero suelen traer largas esperas en los centros de RTO, este año el panorama cambió. “El público se adelantó al trámite y eso redujo notablemente las demoras”, señaló Belardinelli. En condiciones normales, la revisión tarda unos 20 minutos, aunque puede extenderse hasta una hora cuando hay mayor demanda.

En cuanto a los controles fronterizos, las autoridades chilenas vienen endureciendo los requisitos, por lo que tener la RTO al día no solo es obligatorio, sino clave para cruzar sin riesgos ni sorpresas. Los especialistas coinciden en que revisar el auto con tiempo, acudir previamente a un mecánico y llevar toda la documentación exigida es la mejor manera de evitar rechazos en frontera, multas y problemas mecánicos en plena cordillera.