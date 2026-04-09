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Copa Libertadores

Rosario Central y Platense cierran los debuts argentinos en Copa Libertadores

Este jueves el Canalla y el Calamar cierran la participación argentina en la primera fecha del torneo continental más importante.

El fútbol argentino sigue presente en Libertadores y este jueves será el turno de sus últimos dos representantes: Rosario Central, clasificado por haber salido campeón de la tabla anual 2025, y Platense, que accedió por primera vez en su historia a esta certamen por haberse coronado vencedor del Torneo Apertura del año pasado. 

El partido entre Rosario Central e Independiente del Valle, válido por el Grupo H, se jugará desde las 19:00 en el estadio Gigante de Arroyito, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

Por otro lado, Platense abrirá el Grupo E enfrentando a Corinthians de Brasil, a partir de las 21 horas, en el Estadio Ciudad de Vicente López.

El Calamar hace su debut absoluto en la copa, tras conseguir su primer título el año pasado al conquistar el Torneo Clausura. El encargado de impartir justicia será el chileno Piero Maza y el encuentro también podrá verse por Telefé.

Los resultados de los equipos argentinos en la Copa Libertadores:

  • Independiente Rivadavia 1-0 Bolívar
  • Universidad Católica 1-2 Boca Juniors
  • Mirassol 1-0 Lanús
  • Independiente Medellín 1-1 Estudiantes

ETIQUETAS:

Rosario CentralCopa LibertadoresPlatense

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