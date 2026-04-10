Ronaldinho como nunca antes: Netflix revela los secretos de su historia

Netflix suma a su catálogo una nueva docuserie centrada en Ronaldinho, uno de los futbolistas más talentosos y carismáticos de todos los tiempos. La producción, dividida en tres episodios, se estrenará el 16 de abril y propone un recorrido completo por su vida y carrera.

El documental reconstruye el camino del brasileño desde su infancia en Porto Alegre hasta convertirse en una figura global del fútbol. A lo largo de los capítulos, se incluyen imágenes inéditas y archivos poco conocidos, junto con testimonios de grandes figuras como Lionel Messi, Neymar y Roberto Carlos, que aportan una mirada cercana sobre su impacto dentro y fuera de la cancha.

La serie también repasa los momentos más importantes de su carrera, como su paso por clubes históricos entre ellos el FC Barcelona, PSG y Milán, la conquista del Mundial 2002 con Brasil y su consagración como uno de los íconos del fútbol espectáculo.

Pero no todo es gloria, la producción también aborda los episodios más controvertidos de su vida, incluyendo su detención en Paraguay en 2020 por el uso de documentación falsa, además de otros aspectos personales que marcaron su declive deportivo.