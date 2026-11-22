Durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre, a minutos de las 4, personal de la Policía trabajó en un hecho delictivo tras ser alertados por el 911. En este, un local comercial, ubicado en calle 9 de julio de Tupungato, fue víctima de un robo.

Según informaron, ante este llamado, las autoridades se trasladaron al lugar y entrevistaron a la dueña del local. Esta comentó que empezó a sentir ruidos y la presencia de sujetos detrás de un portón en su domicilio, el cual conecta con la avícola que tiene.

Al retirarse los sujetos, la mujer revisó y logró saber que habían robado pan y 30 mil pesos en efectivo de la caja registradora. Además de que para ingresar, los delincuentes habían provocado daños en la ventana del patio.

Tras la intervención de los efectivos de la Comisaría 20, el caso quedó en manos de la Fiscalía.